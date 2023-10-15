AK Parti'li İnan Ödemiş ve Kiraz'da ziyaretlerde bulundu

Ak Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı yapmak isteyenlerin bugün Kılıçdaroğlu'nu CHP'nin genel başkanlık koltuğundan indirmeye çalıştığını belirtti.

İnan, Ödemiş ilçesine bağlı Küçükavulcuk Mahallesinde partisinin ilçe teşkilatı ve meclis üyeleriyle buluştu, Birgi Mahallesinde muhtar ve vatandaşların taleplerini dinledi.

Mayıs ayında yapılan cumhurbaşkanı seçiminde "Kemal Kılıçdaroğlu kazanması lazım, Kılıçdaroğlu gençlerin demokrat amcası" diyenlerin bugün Kılıçdaroğlu'nu CHP'nin genel başkanlık koltuğundan indirmeye çalıştığını kaydeden İnan, "Seçimden dört ay geçti. Dört ayda ne değişti? Madem bu kişi bu kadar kabiliyetsizdi, karakter problemi vardı, siz partinizin geleceğiyle, bu adamla ilgili ümitsizdiniz cumhurbaşkanlığına niye layık gördünüz diye bizim bunu sormamız lazım?" diye konuştu.

İnan, İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırılara değinerek, Gazze'de bir katliam stratejisi uyguladığını, AK Gençlik'in Filistin davasının yılmaz savunucusu olmaya devam edeceğini kaydetti.

İzmir'in şehircilikte geri kaldığını ifade eden İnan, "Üretimden sanayisine kadar, gençlerin istihdamından tutun her konuda diğer şehirlerimiz önde gidiyor. İzmir'imizin bu geri kalmışlığını AK Parti belediyeciliği ile birlikte gidermek istiyoruz." diye konuştu.

İnan daha sonra Kiraz ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.