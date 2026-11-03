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AK Parti'li İnan: Milletimizin güvenine 2028'te daha güçlü şekilde layık olacağız

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AK Parti'li İnan: Milletimizin güvenine 2028'te daha güçlü şekilde layık olacağız
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AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti’nin iktidara gelişinin 24'üncü yıl dönümüne ilişkin, "Türkiye'nin AK Partisi olarak 3 Kasım'ın 24'üncü yıl dönümünde ilan ediyoruz.

Ak Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti'nin iktidara gelişinin 24'üncü yıl dönümüne ilişkin, " Türkiye'nin AK Partisi olarak 3 Kasım'ın 24'üncü yıl dönümünde ilan ediyoruz. Milletimizin güvenine 2028'te daha güçlü şekilde layık olacağız" dedi.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, AK Parti'nin iktidara gelişinin 24'üncü yıl dönümü nedeniyle sanal medya hesabından açıklama yaptı. İnan, " Türkiye'nin AK Partisi olarak 3 Kasım'ın 24'üncü yıl dönümünde ilan ediyoruz. Milletimizin güvenine 2028'te daha güçlü şekilde layık olacağız. 3 Kasım 2002, milletimizin kendisine çizilen sınırları sandıkta aştığı, Türkiye'nin istikametini değiştirdiği tarihi bir dönüm noktasıdır. O gün aziz milletimiz, partimizi tek başına iktidara taşıyarak ülkemizin birikmiş sorunlarını çözme iradesine yetki vermiş; siyasi yasakların, müdahalelerin ve vesayet alışkanlıklarının karşısına kendi kararını koymuştur. O dönemin vesayet anlayışı, milletin rolünü sandığa gitmekle sınırlamak istiyordu. Vatandaş oyunu kullanacak, fakat seçilmişlerin neyi yapabileceğine başka odaklar karar verecekti. Milletin tercihi, devletin kapısında sınırlandırılacaktı. 3 Kasım, bu anlayışa yöneltilmiş tarihi bir itirazdır" ifadelerini kullandı.

'HİÇBİR ODAK, TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNİ KENDİ PAŞA GÖNLÜNE BAĞLAYAMAZ'

İnan, milletin sandıkta verdiği kararın vesayet odalarında yeniden oylanamayacağını ifade ederek, "Hiçbir odak, Türkiye'nin geleceğini kendi keyfine, kendi paşa gönlüne bağlayamaz. Üstelik o seçimlere, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın milletvekili adaylığının engellendiği şartlarda girdik. Milletimiz, liderinin adaylığının engellendiği bir partiyi tek başına iktidara taşıdı. Siyasete çizilen sınırları demokratik iradesiyle aştı, Türkiye'nin önüne konulan engelleri kaldıracak değişimin yolunu açtı. 3 Kasım 2002'de 10 milyon 808 bin 229 oyla milletimiz, AK Parti'mizi iktidara taşıdı. 28 Mayıs 2023'te ise Cumhur İttifakı'mızın adayı, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 27 milyon 834 bin 692 vatandaşımızın oyuyla yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. Cumhurbaşkanımıza 24 yıl boyunca verilen bu büyük destek, farklı siyasi gelenekleri ve toplum kesimlerini Türkiye'nin ortak geleceğinde buluşturan birlikteliğin gücünü göstermektedir. Bu büyük yürüyüşe geçmişten bugüne emek veren bütün yol ve dava arkadaşlarımıza, teşkilatlarımızın her bir mensubuna ve desteğiyle bize güç veren aziz milletimize şükranlarımı sunuyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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