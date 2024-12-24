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AK Parti'li İnan, İzmir'de konuştu Açıklaması

AK Parti'li İnan, İzmir'de konuştu Açıklaması
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AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 22 senedir sessiz devrimler gerçekleştirdiklerini, Türkiye'ye çağ atlattıklarını söyledi.

Ak Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 22 senedir sessiz devrimler gerçekleştirdiklerini, Türkiye'ye çağ atlattıklarını söyledi.

İzmir'in Tire ilçesinde, yeni yapılan kaymakamlık hizmet binasının açılışı nedeniyle tören düzenlendi.

Törende konuşan İzmir Valisi Süleyman Elban, kaymakamlığın hayırlı olmasını dileyerek, binanın yapılmasına katkı sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya teşekkür etti.

Ak Parti'li Eyyüp Kadir İnan da Tire'deki projelerin hayata geçirilmesi için Ankara'da önemli görüşmeler yaptığını anlattı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının destekleriyle Tire-Belevi arasında yer alan Çayırlı'daki 7 kilometrelik yol için ihale yapıldığını, firmanın hazırlıklara başladığını ifade eden İnan, "Kamulaştırmayla ilgili epey takıldığımız süreçler oldu ama bakanlığımız kararlı, bizler kararlıyız. Acil kamulaştırma yöntemiyle bu kararlılığımızı da bu yolu nihayete erdireceğiz. ve 2025 yılında bu güzel hizmeti Tirelilere kazandırmış olacağız." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının TOKİ aracılığıyla ilçede 500 konutu inşa edeceğini kaydeden İnan, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin büyümesi için AK Parti birçok projeyi hayata geçirdi. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 22 senede gerçekten çok sessiz devrimler gerçekleştirdik. ve ülkemize çağ atlattık. 'Yapılamaz' denilenleri yaptık ve ülkemizi büyüttük. Bu hizmetleri nasıl sizlerin desteğiyle hayata geçirdiysek bundan sonra da bu hizmetleri hemşehrilerimizin desteğiyle yapmaya devam edeceğiz."

İnan, yerel yönetimlerle daha uyumlu çalışmak istediklerini dile getirerek, "Gençlerimizden, kadınlarımızdan, esnafımızdan bir belediye başkanımızın iki dudağı arasında hallolacak talepler geliyor ama halletmiyor, ilgilenmiyorlar. Biz de okyanusu geçip derede boğuluyoruz. O nedenle bu yerel yönetimler seçiminde verilen sözleri bu beyzadelere anlatın." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından binanın açılış kurdelesi kesildi.

Törene AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da katıldı.

Kaynak: AA / Tezcan Ekizler - Politika
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