AK Parti’li Güler: Her gün bir belediye başkanı istifa ediyor veya başka şeylerle anılıyor

Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Her gün bir belediye başkanı istifa ediyor veya başka şeylerle anılıyor. Ne diyelim, keşke geleceğe dair bu arkadaşların da bir vizyonları olsa, bir düşünceleri olsa. Bu aziz millete, bu ülkeye dair keşke bir planları olsa" dedi.

Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Karabük'e gelen AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, partisinin il başkanlığında konuştu. Güler, "Yazıktır, günahtır ya. Hem Ankara'da hem İzmir'de hem İstanbul'da bu bütçeleri emanet etti aziz milletimiz bu arkadaşlara. Ne oldu? Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Kaç kilometre metro yaptın? Kaç kilometre yeni yol açtın? Yeni bir içme suyu barajı mı inşa ettin? Yeni kavşaklar, yollar, parklar, arıtma tesisleri mi yaptın? Yok. Ne o zaman, şimdi bol keseden vaatler ne? Her gittiği yerde sallıyor. Onu da yapacağız, bunu da vereceğiz. Şunu da halledeceğiz. Neyle? Her gün bir belediye başkanı istifa ediyor veya başka şeylerle anılıyor. Ne diyelim, keşke geleceğe dair bu arkadaşların da bir vizyonları olsa, bir düşünceleri olsa. Bu aziz millete, bu ülkeye dair keşke bir planları olsa. Biz milletvekilleri olarak Meclis'te hazırladığımız yasa tasarılarında, diğer çalışmalarımızda keşke bize katkı sağlasalar diye bekliyoruz" dedi.

'GÖZYAŞININ SADECE TÜRKİYE'DE DEĞİL, BÖLGEMİZDE DE DİNMESİNİ İSTİYORUZ'

İsrail'in Gazze'de 70 binin üzerinde insanı katlettiğini belirten Güler, "Bu hafta içi Sayın Cumhurbaşkanımız Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda hitap etti. Birleşmiş Milletler'de 194 üye ülke var. Yaklaşık 130-140'ı ancak New York'a girebiliyor. Bazıları giremiyor bile, yasak koyuyorlar. Batı dediğimiz anlayış, medeni dediğimiz dünya maalesef şu anda dünyanın en önemli meselelerinde gözlerini kapatmış durumda. Gazze'de katil İsrail 70 binin üzerinde insanı şehit etti, katletti. Yasaklanmış bombalarla çoluk çocuk, kadın, genç, yaşlı demeden 10 binlerce Filistinli kardeşimiz şehit edildi. Güya lafa gelince insan hakları, özgürlükler… Bunlardan bahseden Batı maalesef tüm kurumlarıyla insanlığa hiçbir şey vadetmiyor. Bu durum böyleyken kim dile getiriyor? Sayın Cumhurbaşkanımız. Salı günkü yaptığı konuşmada söyledi. Dünya 5'ten büyüktür ve daha adil bir dünya mümkündür. Katliamların, gözyaşının sadece Türkiye'de değil, bölgemizde de dinmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı