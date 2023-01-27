AK Parti'li Elitaş: Yapılandırma düzenlemesinin maliyeti 362 milyar TL

AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, 14 milyon kişiyi ilgilendiren borç yapılandırma teklifinin tamamlandığını belirterek, "Bu kanunla yapılandırılan borçlar 48 ayda yani 4 yılda tahsil edilecek.

Ak Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, 14 milyon kişiyi ilgilendiren borç yapılandırma teklifinin tamamlandığını belirterek, "Bu kanunla yapılandırılan borçlar 48 ayda yani 4 yılda tahsil edilecek. Tüm borçların yapılandırılması için başvuru olması durumunda 361.8 milyar liranın borç yapılandırması kapsamında olacağını tahmin ediyoruz." dedi.

AK Parti'li Elitaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlediği basın toplantısında, 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tamamlandığını ve Meclis Başkanlığı'na sunduklarını açıkladı.

Elitaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerde yeniden aday olamayacağı tartışmalarıyla ilgili de, "Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığından korkuyorlar. Bunlar son ana kadar aday göstermeyecekler. Güneş Moteli pazarlığı var. Bakanlık ve milletvekilliği paylaşımları var. Bu Güneş Motel ittifakından daha kötü bir ittifaktır ve ömrü olmayan bir ittifaktır" ifadelerini kullandı.