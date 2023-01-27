AK Parti'li Elitaş: Yapılandırma düzenlemesinin maliyeti 362 milyar TL
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AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, 14 milyon kişiyi ilgilendiren borç yapılandırma teklifinin tamamlandığını belirterek, "Bu kanunla yapılandırılan borçlar 48 ayda yani 4 yılda tahsil edilecek.
Ak Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, 14 milyon kişiyi ilgilendiren borç yapılandırma teklifinin tamamlandığını belirterek, "Bu kanunla yapılandırılan borçlar 48 ayda yani 4 yılda tahsil edilecek. Tüm borçların yapılandırılması için başvuru olması durumunda 361.8 milyar liranın borç yapılandırması kapsamında olacağını tahmin ediyoruz." dedi.
AK Parti'li Elitaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlediği basın toplantısında, 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tamamlandığını ve Meclis Başkanlığı'na sunduklarını açıkladı.'NE TÜR BORÇ OLURSA OLSUN YAPILANDIRILARAK ÖDENEBİLECEK'Kanun teklifinin 2 ana başlık altında düzenlemeler içerdiğini belirten Elitaş, "İlki son derece geniş kapsamlı yapılandırma hükümleri, ikincisi ise vergi mevzuatında ve çeşitli kanunlarda düzenlemeler içermektedir. Öncelikle vatandaşlarımızın vergi dairelerine hangi türden olursa olsun tüm borçlarını yeniden yapılandırma kapsamına aldık. Tüm vergiler, vergi cezaları, trafik, askerlik, nüfus para cezaları, köprü, otoyol, kaçak geçiş cezaları ve daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, üst kurullarca verilen idari para cezaları, 4207 sayılı kanun kapsamında tütün ürünlerinin zararlarını önleyici, önlenmesi ve kontrolü hakkında kanun kaynaklı idari para cezaları gibi tüm idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları, ecrimisiller, madenlerden devlet hakkı, kaynak kullanımı destekleme primi borçları gibi hülasa ne tür borç olursa olsun yapılandırılarak ödenebilecek" dedi.'BAŞVURU TARİHİ 30 NİSAN'A KADAR'Hazırladıkları teklifte 31 Aralık 2022 tarihini esas aldıklarını ve alacakların türüne göre bu tarih esas alınarak düzenlemeler yaptıklarını vurgulayan Elitaş, "31 Aralık 2022 ve öncesindeki bütün kamu ile ilgili yapılan alacaklar ve borçlar yapılandırma kapsamı içerisinde değerlendirilmiş oluyor. Bu noktada şunu belirtmek istiyorum ki, kanun metninde yurt içi Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) oranlarıyla ilgili özel bir düzenleme yapıyoruz. Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyenler 30 Nisan 2023 tarihine kadar ilgili idareye başvuracak ve yapılandırılan tutarları peşin veya taksitler halinde ödeyebilecek. İlk taksit ödemeleri de mayıs ayında yapılacak. Bu teklifte vatandaşlarımızın uzun taksit süresi isteklerini de yerine getiriyoruz. Bu kanunla yapılandırılan borçlar 48 ayda yani 4 yılda tahsil edilecek. Bugüne kadar yapılandırma 36 ay şeklindeydi. ve yine daha önce olduğu gibi peşin ödemelerini ayrıca teşvik ediyoruz. Peşin ödeme yurtiçi ÜFE oranından yüzde 90 oranında indirim yapıyoruz. İdari para cezalarının peşine dönmesi halinde, aslından da yüzde 5 indirim gerçekleştiriyoruz. Yapılandırmaya devam edebilmek için mayıs ve haziran aylarının ilk taksitini devamlı ödemek şartı gerekiyor. Bir takvim yılında 3 taksiti ödememiş olanlara ve borçlarının son taksitini izleyen ayın sonuna kadar ödeme imkanı veriyoruz ve kanun hükümlerini ihlal etmemiştir sayıyoruz" diye konuştu.'TÜM TRAFİK CEZA PUANLARINI SİLMİŞ OLUYORUZ'Vergi dairelerine vergi, ceza ve faiz gibi hangi türden olursa olsun borcu bulunan vatandaşların 2 bin lirayı aşmayan borçlarının tamamının silineceğini söyleyen Elitaş, "Bir kişinin 31 Aralık 2022 tarihinden önce ödenmesi gereken borçların toplamı 2 bin lirayı aşmıyorsa, bu düzenleme kapsamında bir defaya mahsus olmak üzere hiçbir şart aranmadan borçlarını siliyoruz, alacağımızdan vazgeçiyoruz. Sürücülerin işledikleri kabahatleri nedeniyle verilen ceza puanları belli şartlarda silinmek suretiyle bu kişilerin tekrar ehliyet almalarını temin ediyoruz. Bu çerçevede kanun kapsamında sicillerinde 5 ile 95 puan cezası olan kişilerin cezalarını sıfırlamış oluyoruz. Alkollü araç kullanmak, uyuşturucu etkisindeyken araç kullanmak, drift yapmak ve ölümlü kazaya sebebiyet verenler hariç olmak üzere tüm trafik ceza puanlarını silmiş oluyoruz" ifadelerini kullandı.'ENDEKS TUTARLARINI VE GECİKME ZAMLARINI SİLDİK'Öğrenim kredi borçları ile ilgili de düzenleme yaptıklarını kaydeden Elitaş, "Kasım 2022 tarihinde çıkardığımız öğrenim kredisinden sildiğimiz borçların tamamı 27 milyar liraydı. Bu düzenleme yapılırken vergi dairelerinde takipli olan borçlardaki endeks tutarlarını ve bunlara isabet eden gecikme zamlarını da sildik. Şimdi de 351 sayılı yüksek öğretim kanunu, yükseköğrenim, kredi ve yurtlar ile yurt hizmetleri kanununa geçici bir madde ekliyoruz. Geri ödemesi başlamış veya takip için vergi dairesine bildirilmiş olan öğrenim ve katkı kredilerinden vadesi geldiği halde ödenmemiş bulunanların asıllarına vade tarihleri ile son değişiklikleri yaptığımız 7420 sayılı kanunun yayım tarihi olan 9 Kasım 2022 tarihleri dahil olmak üzere; gecikme zammı, yurt içi ÜFE tutarı, katsayı tutarı gibi alacakları da siliyoruz" dedi.'362 MİLYAR LİRALIK BORÇ YAPILANDIRILACAK'Açıklamaların ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Elitaş, yapılandırma kapsamına giren borç miktarına ilişkin, "Tüm borçların yapılandırılması için başvuru olması durumunda 361.8 milyar liranın borç yapılandırması kapsamında olacağını tahmin ediyoruz. Bunun yaklaşık 196 milyar lirası alacak aslı. Yani tamamını diye sorduğumuzda toplam 'donuk alacaklar' diye ifade edeceğimiz 700 milyar lira toplam alacaklar var. Bunun 300 milyar liralık, biraz daha üzerindeki kısmı donuk alacaklar şeklinde. Bizim bu yapılandırmaya dahil olabileceğini düşündüğümüz 362 milyar liralık borç yapılandırılacak. 2 bin liranın altındaki borçlar resen düşecek. 14 milyon civarında borçlu var. 2 binin altında borcu olanların sayısı 7 milyon 691 bin 666 kişi. Öğrenim kredisinde şimdilik yapılandırma ile 4.5 milyar liralık gecikmeden vazgeçiyoruz" diye konuştu.'CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ADAYLIĞINDAN KORKUYORLAR'
Elitaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerde yeniden aday olamayacağı tartışmalarıyla ilgili de, "Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığından korkuyorlar. Bunlar son ana kadar aday göstermeyecekler. Güneş Moteli pazarlığı var. Bakanlık ve milletvekilliği paylaşımları var. Bu Güneş Motel ittifakından daha kötü bir ittifaktır ve ömrü olmayan bir ittifaktır" ifadelerini kullandı.