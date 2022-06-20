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AK Parti'li Dağ'dan Başkan Çerçi'ye teşekkür

İhlas Haber Ajansı - Politika
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AK Parti'li Dağ'dan Başkan Çerçi'ye teşekkür

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Manisa'ya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ'ı makamında ağırladı.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Manisa'ya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ'ı makamında ağırladı. AK Parti'li Dağ, ilçeye kazandırılan başarılı projelerden dolayı Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi'ye teşekkür etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'yi ziyaret etti. Ziyarette Dağ'a AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, AK Parti Yunusemre İlçe Kadın Kolları Başkanı Ebru Kaplan, Belediye Başkan Yardımcıları ve partililer eşlik etti. Başkan Çerçi, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Hamza Dağ'a belediyenin ilçeye kazandırdığı çalışmaları anlattı. Hamza Dağ, örnek çalışmalarından dolayı Başkan Çerçi'ye teşekkür ederek başarılar diledi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Milletvekili Mehmet Çerçi Yunusemre AK Parti Politika Haberler

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