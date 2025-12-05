Haberler

AK Parti'li Baybatur, Manisa'da sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle buluştu

AK Parti'li Baybatur, Manisa'da sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, "Adımız Kardeşlik, Soyadımız Türkiye" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, kentteki sivil toplum temsilcileri, kanaat önderleri ve vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, "Adımız Kardeşlik, Soyadımız Türkiye" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, kentteki sivil toplum temsilcileri, kanaat önderleri ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Baybatur, bir etkinlik salonundaki programda, Türkiye'nin terörle mücadelesi, savunma sanayindeki gelişmeler ve kentte yürütülen projelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin 40 yıl boyunca terörün acılarını yaşadığını, bugün terörün sona erdiği bir sürecin yaşandığını dile getiren Baybatur, bu süreçte atılan her adımda şehit aileleri ile gazilerin hassasiyetlerinin gözetildiğini vurgulayan

Baybatur, şunları kaydetti:

"Bugün Türkiye dünya sahnesinde güçlü bir devlettir. Savunma sanayisinde yaşanan büyük atılımlar, milletimizin özgüvenini yeniden inşa etmiştir. İHA'larımız, SİHA'larımız, Akıncı'larımız ve Kızılelma'larımız sadece birer teknoloji değil, Türkiye'nin bağımsızlığının, kararlılığının ve iradesinin sembolüdür. Dünya artık şu gerçeği görüyor, Dostlarımıza güven, düşmanlarımıza korku veren bir Türkiye var. Diz çöken değil, diz çöktüren bir Türkiye var."

Konuşmasında kente hizmet etmiş siyasetçi, belediye başkanı ve iş insanlarını rahmetle anan Baybatur, Ferdi Zeyrek'in Manisa'ya olan sevgisine de dikkati çekti.

Programa katılan Manisa Valisi Vahdettin Özkan da konuşma gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Politika
Osmaniye'de yolcu otobüsü, tıra arkadan çarptı: 7 ölü, 11 yaralı

Katliam gibi kaza! Otobüs tıra arkadan çarptı: 7 ölü
Cadde ortasında milleti toplayıp 'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis memuru açığa alındı

'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis hakkında yeni gelişme
Gözaltındaki ünlü sunucular serbest bırakıldı

Gözaltındaki ünlü spikerlerle ilgili yeni gelişme
Hakan Bilal Kutlualp Galatasaray-Samsunspor maçı biter bitmez telefona sarıldı

Galatasaray-Samsunspor maçı biter bitmez telefona sarıldı
Tarihi soygunda yeni şüphe! Adliyeden 25 kilo altın çalan memur neden 13 Kasım'ı seçti?

Tarihi soygunda yeni şüphe! Erdal Timurtaş neden 13 Kasım'ı seçti?
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi dün gece kabusu yaşadı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi dün gece kabusu yaşadı
Bahis soruşturmasında 46 kişiye 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi

Bahis soruşturmasında 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi
Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet alırken yakalandı

Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet aldı
Kendi maçına bahis oynayan Süper Lig oyuncusuna büyük şok

Kendi maçına bahis oynayan Süper Lig oyuncusuna büyük şok
Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı, gelinini vurdu

Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı
Porsche sahipleri şaşkın: Araçlar aniden kendini kilitliyor!

Yüzlercesi aynı anda durdu! O markanın otomobilleri kendini kilitledi
Kazayı gören dondu kaldı! Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Korkunç kazayı gören dondu kaldı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Canlı yayın açtı, gözyaşlarıyla anlattı! 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı

Canlı yayın açan 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı
Erman Toroğlu, Galatasaray-Samsunspor maçından sonra açtı ağzını yumdu gözünü

Galatasaray-Samsunspor maçından sonra açtı ağzını yumdu gözünü
Okan Buruk, Samsunspor'un penaltı beklediği pozisyonu yorumladı

Samsun'un penaltı beklediği pozisyona bakın ne dedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.