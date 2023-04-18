AK Parti'li Aksal: Asıl hedef Türkiye'nin büyümesi ve güçlenmesi

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçiminde asıl hedefin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmadığını belirterek, "Asıl hedef, güçlenen büyüyen ve artık 'dünya beşten büyüktür' diyen Türkiye'dir.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçiminde asıl hedefin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmadığını belirterek, "Asıl hedef, güçlenen büyüyen ve artık 'dünya beşten büyüktür' diyen Türkiye'dir. Asıl hedef Türkiye'nin büyümesi ve güçlenmesidir. Ama bu millet feraset sahibidir. Ne olup bittiğini çok iyi biliyor" dedi.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, seçim çalışmaları kapsamında Edirne'nin Keşan ilçesinde partisinin ilçe teşkilatında bir basın açıklaması yaptı. Açıklamaya, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, AK Parti Keşan Kadın Kolları Başkanı Nuriye Altın ve partililer katıldı.

Fatma Aksal konuşmasının ardından çarşı merkezinde esnaf ziyaretinde bulundu.