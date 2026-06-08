Açıkkapı: Millet, Erdoğan'a güven tazeledi

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, 6 beldedeki ara seçim sonucuna ilişkin, "Milletimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Cumhur İttifakı kadrolarına olan güvenini bir kez daha tazelemiştir." dedi.

Açıkkapı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 6 beldede yapılan ara seçimde milletin sandıkta ortaya koyduğu iradenin, Türkiye'nin geleceğine dair söz söyleme hakkının vatandaşın hür iradesiyle şekillendiğinin ispatı olduğunu belirtti.

CHP TBMM Grup Başkanı Özgür Özel'in, bu beldelerin bazılarına miting düzenlemesini eleştiren Açıkkapı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sandıklar açıldı, her zamanki gibi aziz milletimiz konuştu. 6 beldenin 5'inde Cumhur İttifakı seçimleri kazandı. Buradan sormak gerekir, eğer bu tablonun tam tersi yaşanmış olsaydı CHP ve avaneleri nasıl bir gürültü koparacaklardı? Eğer 6 beldenin 5'ini CHP kazanmış olsaydı basın camiasında CHP yandaşı gazeteler hangi manşetleri atacaklardı? Aziz milletimiz büyük ferasetiyle bir kez daha oyunları bozdu, algıyı yıktı ve sosyal medyada şişirilen balonları sandıklarda bir kez daha söndürdü. Aziz milletimiz bir kez daha göstermiştir ki bu ülkede siyasetin hakemi millettir, ötesi yoktur. Milletimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Cumhur İttifakı kadrolarına olan güvenini bir kez daha tazelemiştir. Bu son ara seçimlerde CHP'nin eski Genel Başkanı Özgür Özel'in bütün çabasına rağmen aziz milletimiz tarafından kendisine bir kırmızı kart gösterilmiştir."