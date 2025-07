Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin açıklamalar yapacak

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti 32'nci İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda yarın 'Terörsüz Türkiye ' sürecine ilişkin önemli açıklamaları olacağını söyleyerek, "Cumhurbaşkanımızın bu çerçevede nasıl bir yol haritası izlendiği, nasıl bir noktaya varıldığı ve bundan sonra ne olacağıyla alakalı tarihi bir değerlendirme ve bir perspektifi olacaktır" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar ile AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 11-13 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen 'İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na ilişkin basın toplantısı düzenledi. Acar, yaklaşık 20 gündür devam eden bir hazırlık sürecinde büyük emek verdiklerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı tarihi konuşmanın da bazı izlerinin salona yansıtıldığını söyledi. Acar, "Bugünkü Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanımızın liderliğinin tarif edildiği bir tema belirlendi. Milletten aldığı güçle küresel bir lider olduğunu artık tüm dünyanın akredite olarak kabul ettiği bu günlerde buna atıfta bulunan bir motto ile çıkış yaptık. Milletin gücüyle sınırları aşan liderlik formu üzerinden 'AK Parti' demenin ne demek olduğunu anlattığımız bazı detaylar da söz konusu. Önümüzdeki ay itibarıyla AK Parti 24'üncü yaşını kutlayacak. ve bir belgesel filmimiz olacak. Bu kampa özel ve bu temayla oluşturulmuş bir şarkımız olacak. Kurucular kurulu üyelerinden, yani partinin başlangıcından bugüne bu partiye gönül vermiş olan ve mücadele etmiş olan kişilerden aldığımız bu ilhamın bugün, yani son kongrede ilk kez göreve gelmiş olanlarla bir araya gelmesi, gelenek ve geleceği bir araya getiren bir yaklaşım olacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin yarın önemli açıklamalarda bulunacağına dikkat çeken Acar, "Kamuoyunda tartışılan terörsüz Türkiye kapsamı üzerinden hangi aşamaya gelindiğine dair bilgilendirmelerimizi parti sözcümüz aracılığıyla da zaten birkaç gündür yaptık. Yarın itibarıyla Cumhurbaşkanımızın bu çerçevede nasıl bir yol haritası izlendiği, nasıl bir noktaya varıldığı ve bundan sonra ne olacağıyla alakalı tarihi bir değerlendirme ve bir perspektifi olacaktır. Dolayısıyla bunun ötesinde farklı yaklaşımlar ortaya konacaksa onu yarın Cumhurbaşkanımızın konuşmasına bırakacağız, bekleyeceğiz" diye konuştu.

'ORTAK AKLIN HER ZAMAN ÖNEMİ OLMUŞTUR'

AK Parti Genel Sekreteri İnan ise "Bugün Kızılcahamam kampında son hazırlıklarımızı gözden geçirdik. Kamuoyuna paylaştığımız gibi yarın burada Sayın Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımızın tarihi bir açılış konuşmasıyla kampımızı 32'nci kez gerçekleştireceğiz. Kampımız MYK üyelerimiz, MKYK üyelerimiz, Türkiye'nin dört bir yanından milletvekillerimiz, öte yandan tüm kurul üyelerimiz, partimizin tohumlarını atan kurucular kurulumuz ve Cumhurbaşkanımız Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla gerçekleşecek. AK Parti kurulduğu ilk günden itibaren girmiş olduğu her genel seçimden birinci parti olarak ayrıldıysa, hükümetlerini kurduysa başta demokrasimiz olmak üzere her alanda büyük icraata imza attıysa bunda Kızılcahamam kampımızın, yapmış olduğumuz istişarelerin, fikir çalışmalarının ve buradaki ortaya çıkan ortak aklın her zaman önemi olmuştur. Buradaki kampımız da milletimizin sorunlarını tartışacağımız, önümüzdeki yeni dönem yol haritasını paylaşacağımız ve liderimizin tüm kurul üyelerimize, milletvekillerimize açılış ve kapanış konuşmasında yeni dönemin yol haritasını hem Türkiye'yle hem de dünyayla paylaşacağı bir kamp olacak" diye konuştu.