AK Parti Kütahya Milletvekili Biçer, TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyeliğine yeniden seçildi

AK Parti Kütahya Milletvekili Biçer, TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyeliğine yeniden seçildi
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AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Katip Üyeliği görevine yeniden seçildi.

AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Katip Üyeliği görevine yeniden seçildi.

Milletvekili Adil Biçer konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın takdir ve tensipleriyle, kıymetli milletvekillerimizin teveccühüyle, yeniden seçilmiş olduğum Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Katip Üyeliği görevimizin hayırlara vesile olmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Bu kıymetli göreve yeniden layık gören Cumhurbaşkanımıza ve değerli yol arkadaşlarıma en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Gazi Meclisimizin çatısı altında, aziz milletimizin emanetini taşıma sorumluluğuyla, Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda durmadan, yorulmadan çalışmaya, eser ve hizmet üretmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Rabbim, yolumuzu açık eylesin, birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim kılsın" ifadelerine yer verdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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