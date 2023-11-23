AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Kütahya Milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir ile birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette Kütahya'daki yol yatırımları ve İstanbul-Antalya otobanı proje çalışmaları görüşüldü.

AK Parti Kütahya İl Başkanı ve Milletvekilleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'nı ziyaret etti

Ak Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Kütahya Milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir ile birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nu ziyaret etti.

İl Başkanı Mustafa Önsay, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Genel Başkan Yardımcımız ve milletvekillerimiz ile birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nu ziyaretimizde Kütahya'mızda mevcut devam eden Tavşanlı-Domaniç, Emet-Tavşanlı ve Simav Abide-Demirci karayolu yatırımlarımızı, TCDD nezdinde şehrimizin beklentilerini, İstanbul-Antalya otobanı proje çalışmalarını görüştük. "Yol medeniyettir ve kalkınmanın temelidir", düsturunca Kütahya'mızın taleplerini sürekli, azimle ve ısrarla takip etmeye devam edeceğiz" dedi. - KÜTAHYA