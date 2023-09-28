AK Parti Kütahya İl Başkanı ve Milletvekilleri Hisarcık Gediz karayolu yapım çalışmalarını inceledi

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, beraberindeki AK Parti Kütahya Milletvekilleri, Hisarcık Belediye Başkanı, AK Parti Hisarcık İlçe Başkanı, Karayolları 14. Bölge Müdürü ile birlikte Hisarcık Gediz karayolu yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, yapılan incelemeler ve değerlendirmeler hakkında açıklama yaptı.

Ak Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, beraberindeki AK Parti Kütahya Milletvekilleri, Hisarcık Belediye Başkanı, AK Parti Hisarcık İlçe Başkanı, Karayolları 14. Bölge Müdürü ile birlikte Hisarcık Gediz karayolu yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, "AK Parti Kütahya İl Başkanımız Mustafa Önsay, AK Parti Kütahya Milletvekillerimiz, Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı, Mehmet Demir, AK Parti Hisarcık İlçe Başkanımız Ahmet Çümen ve Karayolları 14. Bölge Müdürümüz Umut Akyazı ile birlikte Hisarcık Gediz karayolu yapım çalışmalarında inceleme ve değerlendirmelerde bulunduk. Ayrıca vatandaşlarımızın yol kamulaştırma ödemelerinin en kısa sürede ödenmesi için Bölge Müdürümüze ve Ulaştırma Bakanlığına taleplerimizi ilettik. Destekleri için İl Başkanımıza, Milletvekillerimize ve Bölge Müdürümüze teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA