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AK Parti Konya'da merkez ilçe mahalle başkanlarıyla istişare toplantısı

AK Parti Konya'da merkez ilçe mahalle başkanlarıyla istişare toplantısı
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AK Parti Konya İl Başkanlığı, Selçuklu, Meram ve Karatay ilçelerindeki mahalle başkanlarıyla istişare toplantısı düzenledi. Programda teşkilat çalışmaları değerlendirilirken, başkanlara sertifikaları verildi.

Ak Parti Konya İl Başkanlığı tarafından merkez Selçuklu, Meram ve Karatay ilçelerinde görev yapan mahalle başkanlarının katılımıyla düzenlenen toplantıda teşkilat çalışmaları değerlendirildi. Program sonunda mahalle başkanlarına sertifikaları verildi.

Ak Parti Konya İl Başkanlığı tarafından Selçuklu, Meram ve Karatay ilçelerinde görev yapan mahalle başkanlarının katılımıyla istişare toplantısı gerçekleştirildi. Programda teşkilat çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunulurken, mahallelerde yürütülen faaliyetler ve vatandaşlarla kurulan iletişimin daha da güçlendirilmesine yönelik konular ele alındı. Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı toplantıda mahalle başkanlarının talep ve önerileri de dinlendi. Teşkilat mensuplarının yoğun katılım gösterdiği programda birlik ve beraberlik vurgusu yapılırken, mahalle teşkilatlarının sahadaki çalışmalarının Ak Parti'nin vatandaşla kurduğu güçlü bağın en önemli unsurlarından biri olduğu ifade edildi.

Toplantının ardından düzenlenen programda mahalle başkanlarına sertifikaları AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen tarafından verildi. Günün anısına hatıra fotoğrafı çekilirken, teşkilat çalışmalarının aynı kararlılık ve heyecanla sürdürüleceği belirtildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıYıldırım Tınaz:

çok güzel bir gelişme bu ?? mahalle teşkilatları toplumun temelini oluştuyo ve böyle buluşmalar insanlar arasındaki bağları güçlendiriyo artık eski günlerdeki komşuluk ilişkisini yeniden canlandırıyo ??

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Haber YorumlarıSerhat Ünyay:

istişare toplantısı güzel de merkez ilçeler haricinde başka yerlerde böyle toplantı yapılmıyo mu yoksa onlar önemsiz mi

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Haber YorumlarıBengühan Yardımcı:

ya bu mahalle başkanları niye sertifika alıyo sanki olimpiyat şampiyonu mu oldular hani böyle istişare toplantıları hiç işe yaramıyo herkes konuşuyo da iş uygulamaya gelince kalıyo ben de bir sertifika verseler bana ne olur yani

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