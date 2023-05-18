AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal: 'Sinan Oğan'ın bu seçimlerde bir etkisi olmayacak'

AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunda Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın bir etkisi olmayacağını söyledi.

TBMM'de 24 ve 27. dönem milletvekili olan ve 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen 28. Dönem seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre milletvekili seçilen Ahmet Salih Dal, yaptığı basın açıklaması ile seçim sonuçlarını ve 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerini değerlendirdi. Kilis'te resmi olmayan sonuçlara göre Erdoğan'ın yüzde 65'in, milletvekilliği seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın yüzde 69'un üzerinde oy aldığını hatırlatan Dal, ikinci turda ise Erdoğan'ın yeniden seçileceğini ve Kilis'ten alacağı oy oranının ise 75 olacağını söyledi. Dal, "28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı halkımızın desteği ile cumhurbaşkanı seçilecektir. Seçimlerde vatandaşlarımızın Kilis'te en az yüzde 75 oy ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek çıkacağını görüyoruz. Bu çerçevede çalışmalarımızı hız kesmeden devam ettiriyoruz" dedi.

"Sinan Oğan'ın etkisi olmayacak"

Dal, 28 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde Cumhur ve Millet İttifakı'nın adaylarının yarışacağını belirterek, Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan'ın ikinci tur seçimlerine bir etkisi olmayacağını ifade etti. Dal, "Sinan Oğan'ın bu seçimlerde bir etkisi olmayacak. 14 Mayıs seçimlerinde Sinan Oğan'a oy verenlerin, bu seçimlerde tercihlerini Sayın Cumhurbaşkanımızdan yana kullanacaklarını inanıyorum" diye konuştu.

"Depremzedelere karşı kullanılan bu dil çok çirkin"

Gerek sosyal medyada gerekse görsel medyada depremzedeler için kullanılan dil ve tutuma da tepki gösteren Dal, "Depremzedelere karşı kullanılan bu dil çok çirkin. Depremzede vatandaşlarımız daha acılarını unutmazken, demek oluyor ki Millet İttifakı sadece seçimde depremzede kardeşlerimizden oy alabilmek için onların yanında gitmişler. Oy alamayınca onlara bu çirkin lafları reva görmüşler. Bu dili şiddetle kınıyorum" diye konuştu.

Deprem bölgesinde Cumhur İttifakı'na gösterilen yoğun ilgiyi de değerlendiren Dal, "Deprem bölgesindeki vatandaşlarımız cumhurbaşkanımıza çok ciddi bir şekilde destek çıktı. Bunun birinci önceliği depremin olduğu ilk günden itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımız deprem bölgesine giderek kardeşlerimiz ile hemhal olduk. Yaralarını sarmak için vatandaşlarımızın yanında olduk. Vatandaşlarımız da yıkılan ve yerle bir olan bölgelerde bu enkazı kaldırabilecek tek gücün AK Parti ve Sayın Cumhurbaşkanımızda olduğunu gördüler ve desteklerini esirgemediler" diye konuştu. - KİLİS

Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak? — Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023