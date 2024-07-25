AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret etti

Ak Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu ; Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret ederek; meclis gündeminden geçen ve gelecek olan yasalarla ilgili görüştü.

Aralarında AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu'nun da bulunduğu milletvekilleri; davet üzerine TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u Meclis Başkanlığı Konutu'nda ziyaret etti. Meclis gündeminden geçen ve gündeme gelecek olan yasalarla ilgili Kurtulmuş ile görüşen Çopuroğlu; yakın ilgisinden dolayı Kurtulmuş'a teşekkür etti. - KAYSERİ