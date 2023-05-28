AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, oyunu kullandı

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Cumhurbaşkanı İkinci Tur Seçimi'nde oyunu kullandı. Oy kullanma işleminden sonra açıklama yapan Çopuroğlu, "Halkımızın bize karşı teveccühünün arttığı kanaatindeyiz" dedi.

Melikgazi ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi'nde bulunan Şehit Cennet Yiğit İmam Hatip Ortaokulu 1133 numaralı sandıkta oyunu kullanan AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, "Biz şimdiden hayırlı olsun diyoruz. 15 günlük hummalı bir çalışma döneminin sonuna geldik. İl başkanımız da diğer ilçe başkanlarımızla beraber sağ olsunlar süreci yönettiler. Onların yazdıkları programların hepsine harfiyen uymaya gayret ettik. Güzel bir çalışma olduğu kanaatindeyiz. Halkımızdaki teveccühün de arttığı kanaati hakim bizlerde. Tabi sonucu sandık verir. Allah izin verirse bugün akşam 1 buçuk saat içerisinde sonuçların alınacağını tahmin ediyoruz. Çünkü seçilecek 2 tane aday olması, pusulaların daha uzun olmaması seçmenin çok daha kısa, özetle oy kullanabilmesi noktasında kısa sürede sonucu alabileceğimizi tahmin ediyorum. Allah hayırlı mübarek eylesin ama şu gösteriyor ki; katılım geçen seferkinden daha çok olacakmış gibi görünüyor. İnsanlar akın akın oy kullanmaya gidiyorlar. Bu yurtdışında da böyle oldu, yurt içindeki trafikten de anlamak mümkün diye düşünüyoruz. Cumhurbaşkanımızı 13. Cumhurbaşkanı olarak seçtirmek bizim muradımız. Allah onu da inşallah bu akşam verecektir diye düşünüyoruz. Şimdiden oylarımız hepimize hayırlı uğurlu olsun. Allah geleceğimizi bereketlendirsin diye dua ediyoruz" dedi. - KAYSERİ