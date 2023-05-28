AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı oy kullandı

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Cumhurbaşkanı İkinci Tur Seçimi'nde oy verme işlemini tamamladıktan sonra yaptığı açıklamasında, "Cumhurbaşkanımız halkımızın teveccühü ile inşallah yüksek oranla yeniden seçilecek" dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, ailesi ile beraber Melikgazi ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi'nde bulunan Özkar Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda 1127 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Demokratik seçime katılımın çok yüksek olduğunu söyleyen Cıngı, "Bir vatandaşlık görevi olarak çok şükür bugün Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyumuzu kullandık. Çok şükür Türkiye'de hem 14 Mayıs hem de bugün de aynı şekilde olmasını diliyoruz. Demokratik katılım çok yüksek. Tabi bu, özellikle toplumun kendisini yönetecek iradeyi seçmesindeki hassasiyetini çok önemli bir şekilde ifade ediyor. Çok şükür huzur ve sükunetle yine demokrasinin bir vazgeçilmezi olan seçimlerde gayet de güzel bir şekilde insanlar oylarını verip, akşam neticeyi beklemeye koyulacaklar. İnşallah yine Cumhurbaşkanımız ülkemizdeki istikrarın devamı için, bölgedeki huzurun ve iç barışın devamı için halkımız tarafından teveccüh görerek yüksek oranla seçilecektir diye temenni ediyoruz. Kayserimiz için, camiamız için, ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyoruz. İnşallah ülkemiz çok daha demokratik, çok daha barışçıl ve müreffeh günlere bu tür seçimlerle çok yakında kavuşacaktır" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ