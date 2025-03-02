AK Parti kaynaklarından uyarı: İran, İmralı sürecinden rahatsız

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin haftalar önce yaptığı "Terörsüz Türkiye" çağrısıyla başlayan süreç DEM Parti'nin İmralı yaptığı 3. ziyaret ve teröristbaşı Öcalan'ın örgüte yaptığı "Silahları bırakın" mesajıyla devam etti.

"SÜRECİ BALTALAMAK İÇİN HAREKETE GEÇEBİLİRLER"

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre terör örgütü PKK lideri Öcalan'ın örgüte yaptığı silah bırakma ve kendini feshetme çağrısından sonra, "Kandil ve YPG'nin ipini elinde" tutanların süreci baltalamak için harekete geçebilecekleri belirtiliyor. Hem içerde hem dışarda oluşabilecek provokasyonlara karşı her türlü ihtimal masaya yatırılıyor ve bu konudaki bütün tedbirler alınıyor.

Ak Parti ve üst düzey güvenlik kaynakları "İran da biliyor ki, PKK dağılırsa, bölgede kullanacağı örgüt kalmayacak. Bu sebeple önümüzdeki süreçte İran kendine yakın örgüt yöneticilerini kullanarak süreci baltalamak isteyebilir" değerlendirmesini yapıyor.

"MAZLUM ABDİ'NİN ÖRGÜT İÇİNDE ÖZGÜL AĞIRLIĞI YOK"

Ak Parti kurmayları ayrıca, YPG'nin elebaşı Mazlum Abdi'nin Öcalan'ın çağrısının kendilerine yönelik olmadığını söylemesine rağmen, bu çağrıya YPG dâhil örgütün bütün unsurlarının kayıtsız kalamayacağını belirtiyor ve "Mazlum Abdi'nin örgüt içinde özgül ağırlığı yok. Ayrıca burada artık yeni bir durum var. YPG, Suriye yönetimi ile anlaşmak zorunda. Suriye yönetimi zaten YPG'nin varlığını sonlandırma kararlılığında, çağrıya uymazlarsa da varlıkları ortadan kalkacak. Suriye'de şu anda 2-3 bin civarında PKK'nın silahlı varlığı bulunuyor. Bunlar zaten Suriye'yi terk ediyor. YPG'nin silahlı kanadının silahı bırakıp Suriye ordusuna katılmaktan başka çaresi yok. Yeni Suriye yönetimi tek bir ordu olacak. Bu durumda, Suriye'nin kuzeyinde YPG varlığı ortadan kalkacak, ağır silahlar olmayacak. Böyle bir durumda Türkiye için artık bir güvenlik tehdidi olmaz" değerlendirmesini yapıyor.

Çağrı metninden de anlaşılacağı üzere Öcalan'ın şu anda ne kendisiyle ilgili ne de örgütle ilgili bir talebinin olmadığına dikkat çeken AK Parti kaynakları "Öcalan, yanına giden heyete de konu açıldığında, 'Önce barış, sonra çözüm' demiş bizzat. Çünkü tarihsel bir misyonla bu işi yaptığını, bu tip taleplerin bu misyona gölge düşüreceğini düşünüyor" dedi. Silah bırakma çağrısı ve örgütün feshedilmesine yönelik yaptığı çağrı ile Öcalan'ın bir anlamda 'ezber bozduğuna' da dikkat çeken AK Parti kurmayları, "Açık açık PKK'nın anlamsız hâle geldiğini söylüyor. PKK'nın felsefesini çöktüğünü anlatıyor. Bundan sonraki süreçte, tek çıkar yol demokrasidir artık. Özerklik yok, başka bir talep yok. Bütün bunları kabul ediyor" değerlendirmesini yaptı.