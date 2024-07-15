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AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde çocuklarla bir araya geldi

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AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları Teşkilatı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla kent merkezinde çocuklarla bir araya gelerek çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. Teşkilat üyeleri, çocuklara Türk bayrağı baskılı balon ve boyama kitapları dağıttı ve yüz boyama etkinliği yaptı.

AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları Teşkilatı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla kent merkezinde çocuklarla bir araya gelerek çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Kemal Güneş Caddesi'nde milli birlik ve beraberlik duygularını aşılamak amaçlı çocuklarla çeşitli etkinlik gerçekleştiren teşkilat üyeleri, etkinlikte çocuklara Türk bayrağı baskılı balon ve boyama kitapları dağıttı ve çocuklara yüz boyama etkinliği yaptı.

AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları Başkanı Semih Can Güzel, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenledikleri etkinlik hakkında bilgi aktararak, "Vatanını, milletini seven bir gençlik yetişiyor. Biz de bu gençlerin yetişmesi için gece gündüz demeden hep birlikte çalışıyoruz. 15 Temmuz'a tüm kalbimizle, tüm gücümüzle sahip çıkmaktan geri durmayacağız" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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