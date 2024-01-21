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AK Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel Seçim Çalışmalarına Başladı

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AK Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fırat Görgel, Sütçü İmam Türbesi, Şehitlik Anıtı ve depremde hayatını kaybedenlerin mezarlarını ziyaret ederek seçim çalışmasına başladı. Görgel, projelerini bir sonraki toplantıda basın mensuplarıyla paylaşacağını da söyledi.

Ak Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fırat Görgel, Sütçü İmam Türbesi, Şehitlik Anıtı ve depremde hayatını kaybedenlerin mezarlarını ziyaret ederek seçim çalışmasına başladı.

Görgel, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Vahit Kirişci, Tuba Köksal, Mehmet Şahin, Ömer Oruç Bilal Debgici, Mevlüt Kurt, mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Başkan Vekili Cüneyt Doğan ve diğer partililerle Sütçü İmam Türbesi, Şehitlik Anıtı ve depremde hayatını kaybedenlerin mezarlarını ziyaret ederek, anıta ve kabirlere karanfil bıraktı, dua etti.

Daha sonra Büyükşehir Belediyesi Şairler Tepesi Sosyal Tesisleri'ne geçen Görgel ve beraberindekiler basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Burada yaptığı açıklamada, amaçlarının gönüllere girmek ve herkesin "iyi ki" diyeceği bir yönetim anlayışını getirmek olduğunu belirten Görgel, şunları kaydetti:

"Allah nasip ederse birçok hayalimiz var. Bu şehirde büyümüş, çocukluğu, gençliği yine bu şehirde geçmiş ve siyaset nedeniyle şehrin her yerini karış karış gezmiş biri olarak, şehrimizin her yönü ve her noktası ile alakalı hayallerimiz, arzularımız ve de yapmak istediklerimiz var. Gerçekten beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızla gerçekten buraya ilişkin çok ciddi hayallerimiz var. Allah nasip ederse hep beraber toplumun tüm kesimleriyle de istişare ederek, süreç içerisinde hayata geçireceğiz."

Görgel, projelerini bir sonraki toplantıda basın mensuplarıyla paylaşacağını da söyledi.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirşici de mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün zor bir süreçte görev yaptığını hatırlattı.

Güngör'e emekleri için teşekkür eden Kirişci, "Deprem sonrası yeni Kahramanmaraş'ı gündeme getirdik. Yeni Kahramanmaraş'ın temel felsefesi, birlik, beraberlik, kardeşlik ve buradaki vahdeti rahmete çevirme. Allah'ın izniyle bundan sonra da ilçe belediyelerimiz için de aynı süreci yaşayacağız ve ondan sonra da 31 Mart'a geri sayım başlamış olacak." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Görgel ve beraberindekiler gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Toplantının ardından sırasıyla MHP, BBP, HÜDA PAR il başkanlıklarını ziyaret eden Görgel ve beraberindekiler daha sonra 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden teşkilat üyelerinin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

Kaynak: AA / Politika

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