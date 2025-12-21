Haberler

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ercan, Müslüman Amerikan Cemiyeti Yıllık Kongresi'nde konuşacak

Güncelleme:
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Müslüman Amerikan Cemiyeti (MAS) Yıllık Kongresi'ne katılacağını belirtti.

AA muhabirine konuşan Ercan, ABD'deki en büyük Müslüman çatı kuruluşlarından Müslüman Amerikan Cemiyeti Yıllık Kongresi'ne konuşmacı olarak davet edildiğini bildirdi.

Gazze ve Sudan başta olmak üzere İslam dünyasını ilgilendiren farklı konuların da bu programda istişare edileceğini anlatan Ercan, "Burada Türkiye'nin önderliği ve liderliği çok önemli. Türkiye'den bir konuk katılımcı olmasını çok istediler. Bize bu teklifte bulunduklarında biz de memnuniyetle kabul ettik." diye konuştu.

İslam dünyasının bir ve beraber hareket edebilmesinin önemli olduğunu ifade eden Ercan, "Hem ABD'deki Müslümanlar hem bütün İslam ülkeleri Türkiye'nin liderliğini çok önemsiyor. Bu da Sayın Cumhurbaşkanı'mızın sadece İslam dünyasında değil, bütün dünya ülkelerinde sözü dinlenen, fikri sorulan bir lider olmasından kaynaklanıyor." ifadelerini kullandı.

Program kapsamında Türkiye'nin Gazze ve Sudan ve tüm mazlum coğrafyalar için neler yaptığını anlatacağını belirten Ercan, programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yazılı bir mesaj göndermesinin beklendiğini söyledi.

İlk ABD'ye gittiğinde Müslüman Öğrenci Birliği'nde yöneticilik görevlerinde bulunduğunu ve Faith Islamic Academy'de öğretmenlik yaptığını vurgulayan Ercan, "Oradaki Müslüman camianın içerisinde de uzun yıllar bulundum. O anlamda benim için onlarla bir hasret gidermek de olacak. İstişarelerde bulunmak çok önemli. Dünyadaki Müslümanların bir birlikteliğini orada görüyoruz. Bu güzelliği daha önce tattığım için benim için ayrı bir heyecan veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Zirvesi'nin çıktılarını Cumhurbaşkanı'mızla paylaşacağız"

AK Parti Kadın Kolları Başkanlığınca düzenlenen Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Zirvesi'ni yaklaşık bin kişinin katılımıyla gerçekleştirdiklerini vurgulayan Ercan, yurt dışından ve yurt içinden katılımcıların bu programların devamını talep ettiğini, bu konuda bir gayretlerinin olduğunu belirtti.

Zirve'de "İstanbul Gazze Deklarasyonu" imzalandığını hatırlatan Ercan, "Kadın belediye başkanları ve yerel yöneticiler olarak Gazze şehrinin inşasında ve ihyasında her zaman göreve hazır olduğumuz noktasında, Gazzeli mazlumlarla her daim bir arada olduğumuzu ifade eden bir bildiri Zirve'nin sonunda yayımladık. Bu bildiriyi hem gelen belediye başkanlarımız hem ülkemiz içindeki yerel yöneticilerimiz imzaladılar." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Zirve'ye katıldığını ve yurt dışından konuklarla tek tek ilgilendiğini anlatan Ercan, "Zirve'nin çıktılarını ve devam etmesine ilişkin yorumları sayın Cumhurbaşkanı'mızla paylaşacağız." bilgisini verdi.

Kaynak: AA / Aynur Ekiz - Politika
