AK Parti İstanbul Kadın Kollarının "Gelişime Engel Değil" eseri Beyazıt'ta sergilendi

Ak Parti İstanbul Kadın Kollarının üniversitede başörtüsü yasaklarına karşı duruşunu temsilen hazırladığı "Gelişime Engel Değil" eseri, 28 Şubat "postmodern darbesi"nin yıl dönümünde Beyazıt Meydanı'nda sergilendi.

Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, burada yaptığı açıklamada, "postmodern darbe"nin 29. yılında İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kapısı önünde süreci bir kez daha hatırladıklarını söyledi.

Beyazıt Meydanı'nın ve İstanbul Üniversitesinin Türkiye'de genç kızların eğitim hakkının sistematik biçimde engellendiği, özgürlüklerinin örselendiği, hayallerinin yarım bırakıldığı günlerin hafızası olduğunu belirten Ercan, "28 Şubat, milyonlarca insanın hayatını doğrudan etkileyen, umutlarını sekteye uğratan, özgüvenlerini sarsan, ağır bir ayrımcılık düzeni olarak hafızalara kazındı. Başörtüsü gerekçesiyle derslere alınmayan, kampüslerde ötekileştirilen, güvenlik güçleri eşliğinde üniversite kapılarından çıkarılan genç kızların yaşadığı travma, bu ülkenin ortak yarasına dönüştü. Bu süreci yaşayan herkes için 28 Şubat, takvim yaprağında bir tarih olmaktan çok daha öte anlamlar taşımaktadır." diye konuştu.

Ercan, işverenlerin özgeçmişine ilgiyle yaklaşırken başörtüsünü gördükleri anda kararlarını değiştirdiklerini aktararak, Türkiye'nin dört bir yanında binlerce genç kadının aynı adaletsizliği farklı biçimlerde yaşadığını kaydetti.

İnancını özgürce yaşamak isteyen herkesin fişleme, soruşturma ve meslekten ihraç gibi baskılarla karşı karşıya bırakıldığına dikkati çeken Ercan, "Bugün maalesef üzülerek görüyoruz ki bu şekilci, köhne anlayışa sahip olanlar, okullardaki ramazan sevincini yaşayan öğrencilerimizden ve geleneklerimizi yaşatan Mihalgazi Belediye Başkanımızın kıyafetinden rahatsız oluyor, bir kısmı da kalkıp bildiriler imzalıyorlar. Kendi öz kültürüyle manevi değerlerini yaşamak ve yaşatmak isteyenlerin hayat tarzlarının hedef alınması, vesayetçi anlayışın zihinlerde hala diri olduğunu açıkça göstermektedir." ifadelerini kullandı.

Bu süreci hafızalarda diri tutmak adına AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığınca hazırlanan "Yüzyılın İmzası" sergisinin, "411 El" eserinin Galata Kulesi önünde sergilendiğini kaydeden Ercan, bugün de 28 Şubat'ın üniversite kapılarında yarım bıraktığı hayatları anlatan ikinci eseri sergilemek üzere Beyazıt Meydanı ile Marmara İlahiyat Fakültesi önünde olduklarını söyledi.

"Başörtülerini tek tek dikerek birleştirdik"

Ercan, "Üniversite kapılarından çevrilen kızları temsilen toplanan başörtülerini tek tek dikerek birleştirdik ve tek bir başörtüsü haline getirdik. Bu başörtülerini ise kadınların o kapılarda dik duruşlarını anlatmak adına direklerde dalgalandırdık. Eserin altında yer alan 'Gelişime Engel Değil' ifadesi de yıllar önceki sessiz direnişi ilk günkü heyecanıyla bizlere hatırlatıyor." dedi.

Tuğba Işık Ercan, AK Parti Kadın Kolları olarak 28 Şubat'ın yıl dönümünde eğitim hakkı engellenen, mesleğinden uzaklaştırılan ve inancı nedeniyle ayrımcılığa maruz bırakılan tüm vatandaşların yaşadığı mağduriyetleri unutmadıklarını sözlerine ekledi.

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer ile bazı partililer de basın açıklamasında yer aldı.