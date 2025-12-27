AK Parti İzmir Milletvekili Bursalı'dan şehit ailesine ziyaret

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, Şırnak'ta 2006 yılında şehit olan Piyade Komando Çavuş Zekeriya Kılıç'ın ailesini ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Bursalı, şehit Kılıç'ın Karabağlar ilçesinde yaşayan annesi Mevlüde ve babası Hacı Ahmet Kılıç'la bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bursalı, Terörsüz Türkiye sürecinin devlet aklı ve millet iradesiyle yürütüldüğünü aktararak, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız ve Cumhur İttifakı olarak Sayın Devlet Bahçeli'nin güçlü desteğiyle bu süreç başlatıldı. Devletimizin tüm kurumları son derece hassas ve dikkatli şekilde hareket ediyor. Ancak bu sürecin en kıymetli dayanağı, en büyük meşruiyet kaynağı şehit ailelerimizin verdiği destektir."

Şehit babası Hacı Ahmet Kılıç da yıllar boyunca yaşanan terör olaylarının toplumda derin yaralar açtığını belirterek, sürece destek verilmesi gerektiğini ifade etti.