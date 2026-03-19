AK Parti İzmir Milletvekili Aksoy'dan, CHP Genel Başkanı Özel'e tepki

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı Aksoy, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Aksoy, yaptığı yazılı açıklamada Özel'in siyasetin seviyesini aşağı çektiğini belirtti.

Asıl sorunun sandıkta kazanamayanların millete rağmen siyaset yapma alışkanlığı olduğunu ifade eden Aksoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gücünü milletten aldığını kaydetti.

Aksoy milletin iradesine uzanan her dilin karşısında yine bu milleti bulduğunu belirterek, "Sayın Özel'e tavsiyemiz şudur, önce kendi siyasi geçmişinizle yüzleşin, sonra milletin iradesine saygı duymayı öğrenin." ifadelerini kullandı.