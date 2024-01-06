AK Parti İstanbul, yerel seçim şarkısını açıkladı: Çoğu Bitti Azı Kaldı

Ak Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, seçim şarkısını açıkladı. Seçim şarkısı olarak Azer Bülbül'ün "Çoğu Bitti Azı Kaldı" şarkısı tercih edildi.

AK PARTİ ADAYLARINI AÇIKLIYOR

Yerel seçimlere kısa süre kala AK Parti'de kritik gün geldi çattı. AK Parti, yarın Haliç Kongre Merkezi'nde belediye başkan adaylarının bir kısmını açıklayacak.

İSTANBUL ADAYI MURAT KURUM

AK Parti'nin merakla beklenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı da belli oldu. Eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a adaylığı tebliğ edildi.

Murat Kurum

AK PARTİ'NİN SEÇİM ŞARKISI: ÇOĞU BİTTİ AZI KALDI

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de, 31 Mart Yerel Seçimleri sürecinde kullanılacak seçim şarkısını da açıkladı. Seçim şarkısı olarak ünlü sanatçı Azer Bülbül'ün sevilen eseri "Çoğu Bitti Azı Kaldı" şarkısı yeniden yorumlandı.

ERDOĞAN, 28 İLİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYINI AÇIKLAYACAK

Tanıtım lansmanına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bizzat katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan aralarında İstanbul'un da yer aldığı 12 büyükşehir ve 16 ilin belediye başkan adayını İstanbul'da açıklayacak.

46 BELEDİYE BAŞKAN ADAYI İSE 15 OCAK'TA ANKARA'DA BELLİ OLACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geri kalan 46 belediye başkan adayını ise 15 Ocak'ta Ankara'dan duyuracak. İlçe belediye başkan adayları ise 15 Ocak'tan sonra belli olacak.