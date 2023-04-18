Ak Parti İstanbul Milletvekili adayı Yunus Fırat Aydın, Kartal'da esnaf ziyaretlerinde bulundu

Ak Parti İstanbul Milletvekili adayı Yunus Fırat Aydın:

"Cumhurbaşkanımıza müthiş bir teveccüh var"

İSTANBUL - AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili adayı Yunus Fırat Aydın, Kartal esnafını ziyaret ederek kendileriyle sohbet etti. Basına açıklamada bulunan Aydın; "Sosyal medyada veya farklı mecralarda çok farklı şekillerde bir tablo varmış gibi gösterilse de, sahada gördüğümüz, sosyal medyada yansıtılandan çok farklı, müthiş bir teveccüh var Cumhurbaşkanımıza" dedi.

AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili adayı Yunus Fırat Aydın, Kartal'da seçim çalışmaları için sahaya inerek vatandaşla bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını ileten Aydın, esnaf ve vatandaşla sohbet etti, talep ve dileklerini dinledi.

Esnaf ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan Aydın; "Biz bugüne kadar 7,8 ilçemizi ziyaret ettik. Bugün Kartal'dayız. AK Parti'ye daha önceki seçimlerde oy veren seçmenler yine tekrar Cumhurbaşkanımızın etrafında kenetlenmiş vaziyette. Daha önceki iradesine sahip çıkıyor. Memleketin daha ileri gitmesi noktasında Sayın Cumhurbaşkanımız ile beraber yola devam etmek istiyor. Sosyal medyada veya farklı mecralarda çok farklı şekillerde bir tablo varmış gibi gösterilse de, sekiz gündür sahada gördüğümüz, sosyal medyada yansıtılandan çok farklı, müthiş bir teveccüh var Cumhurbaşkanımıza. Allah nasip ederse 14 Mayıs'ta da bunu görmüş olacağız" dedi.