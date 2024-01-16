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AK Parti, İstanbul ilçe adaylarını cumartesi günü açıklayacak

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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, İstanbul'da ilçe belediye başkan adaylarını cumartesi günü açıklayacaklarını belirterek "Cumartesi günü saat 14.00'da İstanbul'umuzun ilçe belediye başkan adaylarımızı sayın Cumhurbaşkanımızı teşrifi ile Haliç Kongre Merkezi'nde tanıtmış olacağız. İlçe belediye başkan adaylarımızla birlikte inşallah sokağa çıkıp, milletimizin ihtiyaçlarını giderecek adımları güçlü şekilde atacağız" dedi.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için geri sayım devam ederken Ak Parti'nin İstanbul ilçelerinde aday gösterecekleri isimler de herkes tarafından merak ediliyor.

İSTANBUL İLÇE ADAYLARI CUMARTESİ AÇIKLANIYOR

Konuyla ilgili bir açıklama yapan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, megakentte adayların cumartesi günü açıklanacağını belirterek "Sayın Cumhurbaşkanımızla ve teşkilatımızla istişareleri yapıyoruz. Bu çerçevede ortak akılla hareket ediyoruz. Cumartesi günü saat 14.00'da İstanbul'umuzun ilçe belediye başkan adaylarımızı sayın Cumhurbaşkanımızı teşrifi ile Haliç Kongre Merkezi'nde tanıtmış olacağız. İlçe belediye başkan adaylarımızla birlikte inşallah sokağa çıkıp, milletimizin ihtiyaçlarını giderecek adımları güçlü şekilde atacağız" dedi.

PROJE LANSMANI YAPILACAK

İlçe belediye başkan adaylarının açıklanmasından sonra proje lansmanı gerçekleştireceklerini ifade eden Kurum, "Aylardır arkadaşlarımızla bilim insanlarımızla çalışmalar yürütüyorlar. Bu çerçevede en iyisin en güzelini hep birlikte ortaya koymak amacımız. Bu yüzden biraz hassas davranıyoruz. Projelerimizi detaylı şekilde inşallah açıklayacağız" şeklinde konuştu.

İMAMOĞLU'NUN SÖZLERİNE YANIT

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Bu millet temsilciye oy vermez" sözlerine de yanıt veren Kurum, "Polemik içerisinde olmayacağız. Ekrem bey şöyle dedi, böyle yaptı, siyasi senaryolara üzerinden kurulan senaryolar üzerinden biz konunu içinde olmayacağız. Onların dümenine su taşımayacağız. Bu konu İstanbulluların meselesi değil. İstanbulluların böyle bir derdi sorunu yok. Kendilerinin İstanbul dışında beklentileri ve soruları olduğu için farklı gündemler peşinde koşmaya devam ediyorlar. Cumhurbaşkanımız öncelikle onların bildiği gibi, onların birlikte çalıştığı genel başkanlara benzemez. Cumhurbaşkanımız tecrübesi ve vizyonuyla bir dünya lideri. 21 yılda girdiği tüm seçimlerde milletin takdirin almış dünya lideri. Biz sayın Cumhurbaşkanımızla çalışmaktan ancak iftihar ederiz. Cumhurbaşkanımız devletimizin başı, milletimizin temsilcisi, İstanbul'un efsane belediye başkanıdır. Onun görüşünü alırken, onu dinlerken biz Cumhuru takip ediyoruz. Bakış açımız da bu kadar nettir. Ben İstanbul adayı olarak sayın Cumhurbaşkanımızla konuşurum, istişare ederim, bununla da iftihar ederim. Bize bunu söyleyenlerin kiminle konuştuğunu milletimiz çok iyi biliyor. Biz Cumhurbaşkanımızla görüşmeyip de yabancı büyükelçilerle mi görüşeceğiz arkadaşlar. Dış mihraklarla, ülkenin geleceği adına onların yaptığı gibi sufle aldıkları yerlerle mi görüşeceğiz. Biz milletimizin temsilcisi ile görüşmeye devam edeceğiz. Onlar bırakın yabancı büyükelçilerle görüşmeye devam etsinler" ifadelerini kullandı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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