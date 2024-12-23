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AK Parti İstanbul İl Başkanı olması beklenen Abdullah Özdemir'in hayatındaki dönüm noktası

AK Parti İstanbul İl Başkanı olması beklenen Abdullah Özdemir'in hayatındaki dönüm noktası
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Kongrede aday olmayacağını açıklayan Osman Nuri Kabaktepe'nin yerine AK Parti İstanbul İl Başkanlığı koltuğuna Abdullah Özdemir oturacak. Özdemir, önceki dönem Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı'nın istifası üzerine Bağcılar Belediyesi Meclisi'nde yapılan oylamayla Bağcılar Belediye Başkanı olarak seçilmişti. Bağcılar'da başkanlık koltuğuna oturan Özdemir'in siyaseten hızlı tırmanışı dikkat çekti

31 Mart yerel seçimlerinden istediği sonucu alamayan ve ikinci parti konumuna gerileyen AK Parti'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla başlayan değişim süreci devam ediyor. Partide kongre heyecanı yaşanırken, özellikle İstanbul'da il ve ilçe başkanlarının kim olacağı da merak ediliyordu.

AK Parti İstanbul İl Başkanı olması beklenen Abdullah Özdemir'in hayatındaki dönüm noktası

OSMAN NURİ KABAKTEPE "YOKUM" DEDİ

İstanbul'daki başarısızlıktan sorumlu tutulan Osman Nuri Kabaktepe, şubat ayında yapılması planlanan kongrede aday olmayacağını açıkladı. Kabaktepe, konuyla ilgili açıklamasında "AK Parti'miz, değişimin, dinamizmin ve devinimin adresi olmaya; Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek kadroları kurmaya bu kongre sürecinde de devam ediyor. 8 Şubat'ta gerçekleştireceğimiz 8. Olağan İl Kongremizde İstanbul İl Başkanlığına aday olmayacağım. Yeni dönemde seçilecek başkanımızı şimdiden tebrik ederim. Her zaman ve her yerde Cumhurbaşkanımızın yanında, partimizin hizmetinde olmaya devam edeceğim" ifadelerine yer verdi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı olması beklenen Abdullah Özdemir'in hayatındaki dönüm noktası

KOLTUĞA ABDULLAH ÖZDEMİR OTURACAK

Kabaktepe'nin aday olmayacağını açıklamasından sonra AK Parti'de yeni İstanbul il başkanının Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir olacağına artık kesin gözüyle bakılıyor. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de yaptığı açıklamada "Bayram Bey, Osman Bey derken 5 yılda 3. İl Başkanı Abdullah Bey olacak. AK Parti'nin yeni il başkanına hayırlı olsun dilerim" ifadesini kullandı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı olması beklenen Abdullah Özdemir'in hayatındaki dönüm noktasıLokman Çağrıcı

BİR İSTİFA İLE HAYATI DEĞİŞTİ

Abdullah Özdemir, önceki dönem Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı'nın istifası üzerine 15 Nisan 2022 tarihinde Bağcılar Belediyesi Meclisi'nde yapılan oylamayla Bağcılar Belediye Başkanı olarak seçildi. Başkanlık koltuğuna oturmasının ardından gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Özdemir, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde yeniden aday olmuş ve yüzde 56'ya yakın oy alarak yeniden başkan seçilmişti.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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