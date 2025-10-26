Haberler

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir: İrade gasbına asla izin vermeyiz

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir: İrade gasbına asla izin vermeyiz
Güncelleme:
Bayrampaşa Belediye Meclisi'nde yenilenen başkanvekili seçiminin ilk turunda Ak Parti adayı İbrahim Akın 19, CHP adayı Recep Öztürk 18 oy alırken, ikinci turda Akın'ın soy isminin yanlış yazıldığı gerekçesiyle 1 oyun geçersiz sayılması üzerine tartışma yaşandı. Karara tepki gösteren AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, "Burası hukuk devleti; hiçbir iradeyi asla gasp ettirmeyiz" dedi.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 13 Eylül'de gözaltına alındı. Hakkında 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından soruşturma açıldı. Adliyeye sevk edilen Mutlu çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KURA ÇEKİMİ İLE BELİRLENEN İLK SEÇİM İPTAL EDİLDİ

Hasan Mutlu'nun İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından, Bayrampaşa Belediye Meclisi'nde 21 Eylül günü gerçekleştirilen seçimin 4'nücü turunda oyların eşit çıkması nedeniyle yapılan kura çekimi sonucu CHP'nin adayı İbrahim Kahraman başkanvekili seçildi. Seçimin ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı İbrahim Kahraman'ın kura sonucu kazandığı Başkanvekilliği seçimine itiraz eden AK Parti'nin adayı İbrahim Akın, iptal talebiyle idare mahkemesine başvurdu. Başvuruyu değerlendiren İstanbul 8. İdare Mahkemesi, dava sonuçlanana kadar işlemlerin durdurulmasına karar verdi. Kararla birlikte Bayrampaşa Belediye Başkanvekilliği seçim süreci mahkemenin kesin kararına kadar askıya alındı.

BİR KEZ DAHA SANDIK KURULDU

İstanbul Valiliği tarafından yapılan, "5393 sayılı Belediye Kanununun 45. maddesi hükümleri gereğince; Bayrampaşa ilçe Belediye Meclisinin Belediye Başkanı Vekilini seçmek üzere 26 Ekim 2025 Pazar günü saat 18.00'da toplanması, Valiliğimizce uygun görülmüştür" açıklaması sonrası Bayrampaşa Belediyesi'nde bugün, başkanvekili seçimi için bir kez daha sandık kuruldu. Başkanvekili seçiminde AK Parti İbrahim Akın'ı, CHP ise Recep Öztürk'ü aday gösterdi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir: İrade gaspına asla izin vermeyiz

İLK TURDA SONUÇ ÇIKMADI

Oylama, hazırlıklar ve salonun kalabalık olması nedeniyle 30 dakika gecikmeli olarak başladı. Gizli oylamada adaylar için ilk iki turda, 3'te 2 salt çoğunluğa tekabül eden 26 sayısı arandı. İlk turda AK Parti adayı Akın 19, CHP adayı Kahraman ise 18 oy aldı. Bu turda AK Partili İbrahim Akın adına verilen 2 oy pusulasında soy isim "Akin" şeklinde yazıldığı için Meclis 1. Başkanvekili İbrahim Kahraman tarafından geçersiz sayılan oylar, yapılan itirazlar sonrası geçerli kabul edildi.

İKİNCİ TURDA AK PARTİ ADAYINA ÇIKAN OY GEÇERSİZ SAYILINCA KARGAŞA ÇIKTI

İkinci turda ise oturumu yöneten Meclis 1. Başkanvekili Kahraman, AK Partili aday İbrahim Akın'ın isminin yazıldığı bir pusulada soy ismin "Akın" yerine "Aleın" şeklinde yazıldığını öne sürerek oyu geçersiz kabul etti. Kahraman, oylama sonucunda her iki adayın da 18'er oy aldığını 1 oyun ise geçersiz sayıldığını dile getirdi. Meclis divanının kararı sonrası gruplar birbirlerinin üzerine yürürken, salonda kargaşa yaşandı.

AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI ÖZDEMİR'DEN SERT TEPKİ

Oylamayı takip eden AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, oturumu yöneten Meclis 1. Başkanvekili İbrahim Kahraman'ın yetki gaspı yapıp görevi kötüye kullandığını belirterek itirazda bulundu. Özdemir, "Burası hukuk devleti. Türkiye Cumhuriyeti'nde hiçbir iradeyi biz asla gasp ettirmeyiz. Burası böylesine irade gaspı yapan bir başkanın yönetebileceği bir meclis değil." dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir: İrade gaspına asla izin vermeyiz

