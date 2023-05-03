AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Azmi Ekinci Sancaktepe esnafını ziyaret etti

Ak Parti İstanbul 1'inci Bölge Milletvekili Adayı Azmi Ekinci, seçim çalışmaları için Sancaktepe esnafını ziyaret etti.

Ak Parti İstanbul 1'inci Bölge Milletvekili Adayı Azmi Ekinci, seçim çalışmaları dolayısıyla Sancaktepe esnafını ziyaret etti. Çelik, dükkanlara girerek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

"TEVECCÜHÜ SON DERECE İYİ GÖRDÜM"

Ziyaretlerin ardından basına açıklamada bulunan Ekinci, "Anadolu Yakası'nda aşağı yukarı bütün ilçelerimizi dolaştık. Teveccühü son derece iyi gördüm. İnsanlar kararlarını vermişler. İnsanlar Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı arasında farkı çok iyi ve çok net görüyorlar. Türkiye'nin geleceğini 1 buçuk 2 senede bir Cumhurbaşkanı adayı çıkaramamış olan 7'li masa ve onun arkasındaki yedi düvele güvenerek herhangi bir şey yapmayacaklarını görüyorum. Bunu bizzat söylüyorlar da. Aynı zamanda 20, 25 gündür sahadayım, ondan öncesinde de görüyordum. AK Parti olarak biz proje üzerine proje, müjde üzerine müjdeler açıklarken, önümüzdeki 5 yıl içerisinde seçim beyannamemizde belirtmiş olduğumuz, 6 başlık altında özetlemiş olduğumuz projelerimizi anlatırken, karşı cephenin hiçbir projesinin olmadığını görüyoruz. Türkiye'nin menfaatine olacak şekilde hiçbir projesinin olmadığını görüyoruz. Şu an Sancaktepe'deyiz, Sancaktepe'de metro inşaatı vardı, ihalesi yapılmıştı, temeli açılmıştı. Geldiler o inşaatın temeline kapatma töreni yaparak beton döktüler. Bu adamlara her şeyi tam takır rayında yürüyen bir İstanbul Büyükşehir'i teslim ettiğimiz halde şu anda İETT'lere bakın, yola dökülüyorlar. Bu adamların geçmişine baktığınızda aynı şeyler söz konusu. SGK Genel Müdürlüğü yaptığı dönemlerdeki hastanelerin fotoğraflarını hatırladığınızda bunların neler yapabileceğini vatandaşımız da görüyor, biz de biliyoruz. Her biri bir makam elde etmek istiyor. Onun için 7 tane Cumhurbaşkanı yardımcılarında her biri konuşlandı. Belki bakan sayısı artırılacak. Bütün bu ideolojileri de kendilerine makam elde etmeye yönelik oluşturulmuş bir ideoloji, yaklaşım tarzı aslında. Bunun ideolojik, felsefi bir tarafı yok" dedi.