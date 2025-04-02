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AK Parti ilçe başkanından içkili paylaşım! Eleştirilere verdiği yanıt daha bomba

AK Parti ilçe başkanından içkili paylaşım! Eleştirilere verdiği yanıt daha bomba
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AK Parti Gökçeada İlçe Başkanı Emrecan Akın, Ramazan Bayramı'nın bitiminde işlettiği restoranın sosyal medya hesabından bira fotoğrafı paylaşarak tartışma yarattı. Akın, kendisine yöneltilen eleştirilere ise "Bu benim işim, yapmak zorundayım. Kim ne derse desin, umurumda değil" yanıtını verdi.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde AK Parti İlçe Başkanı olan Emrecan Akın'ın Ramazan Bayramı'nın bitiminde işlettiği restoranın sosyal medya hesabından bira fotoğrafı paylaşması büyük tartışma yarattı. AK Partili çevrelerce sert bir dille eleştirilen Akın, paylaşımına "Klasik Ramazan bitiş hikayemizi hatırlayalım. Hoş geldin 11 ay" notunu düştü.

"KİM NE DERSE DESİN, UMRUMDA DEĞİL"

Paylaşımın ardından sosyal medyada yoğun eleştirilere maruz kalan Akın, kendisine tepki gösterenlere "Bu benim işim, yapmak zorundayım. Milletvekili ve il başkanı beni tanıyor. Kim ne derse desin, umurumda değil" sözleriyle yanıt verdi.

İşte büyük tartışma yaratan o paylaşım;

AK Parti ilçe başkanından içkili paylaşım! Eleştirilere verdiği yanıt daha bomba

Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (21)

Haber Yorumlarımehmet:

bunu başka parti yapsa ayağa kalkarlar. ne oldu ses yok.

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Haber YorumlarıSnr:

Alkolik chp laik zihniyet diyenler,önce kendi guruhuna baksın bizi.chpyi neyle itham ediyorsaniz,o pislikleri siz yapıyorsunuz.buna demlenmekte dahil.

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Yorum Beğenme30
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Haber YorumlarıHad Bildiren:

İnsanın özel hayatıyla siyasi hayatı ne alaka kardeşim ? Siyaseten tasvip ettiğin bir parti vardır, Üye olursun desteklersin ama evimde ne yapıyorsam beni ilgilendirir. Adam alkol alıyor, kimsenin inancıyla alay etmiyor. Bakara makara diye dini değerleri aşağılayanlar, dalga geçenler hâlâ parti mensubu ve üst düzey görevlerde… onlara niye sesiniz çıkmıyor?

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Haber YorumlarıMr Camel:

Akp dini parti diye görenler var akp dini islam değildir siyasal islamcıdır ve bu sıyasal islamcılarda merhamet doğruluk yoktur.. onlara göre cennet bizimdir derler her türlü hırsızliği kul hakkını ye sonra biz müslümanız derler

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Haber YorumlarıOrhan Akkuş:

Bunların çoğu böyle kuytuda köşede içer sarhoş agziylada Allah'ı anlatmaya kalkar din satar insanlara edepten ahlaktan bahsederler amannn bizde kime ne anlatiyorsak sanki anliyorlarda

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Haber YorumlarıSer_hat:

Vayyy AKP li ve içkili restaurant sahibi...

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Haber Yorumlarıkadirozerr:

olabilir ne var bunda noldu yani günhkarmı oldu

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Haber YorumlarıKablobükücü:

zıkkım

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Haber YorumlarıSer_hat:

Hep bu cehape nin yüzünden. Onlardan göre göre alkole alışmış adamcağız...

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Haber Yorumlarımurat murat:

Gökçeadalılar da ne kadar kıllıymış

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