AK Parti ilçe başkanından içkili paylaşım! Eleştirilere verdiği yanıt daha bomba

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde AK Parti İlçe Başkanı olan Emrecan Akın'ın Ramazan Bayramı'nın bitiminde işlettiği restoranın sosyal medya hesabından bira fotoğrafı paylaşması büyük tartışma yarattı. AK Partili çevrelerce sert bir dille eleştirilen Akın, paylaşımına "Klasik Ramazan bitiş hikayemizi hatırlayalım. Hoş geldin 11 ay" notunu düştü.

"KİM NE DERSE DESİN, UMRUMDA DEĞİL"

Paylaşımın ardından sosyal medyada yoğun eleştirilere maruz kalan Akın, kendisine tepki gösterenlere "Bu benim işim, yapmak zorundayım. Milletvekili ve il başkanı beni tanıyor. Kim ne derse desin, umurumda değil" sözleriyle yanıt verdi.

İşte büyük tartışma yaratan o paylaşım;