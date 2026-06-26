AK Parti Bilecik İl Başkanı Yıldırım, Ankara’da Bakanlarla Görüştü

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Ankara'da gerçekleştirilen temasları kapsamında bazı Bakanlar ile araya geldi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen '180. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı' öncesinde Ankara'da bir dizi üst düzey temas gerçekleştirdi. İl Başkanı Yıldırım, temasları kapsamında İçişleri Bakan Yardımcısı Mustafa Çiftci, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile bir araya geldi. Görüşmelerde karşılıklı fikir alışverişinde bulunulurken, Bilecik'e yönelik yürütülen çalışmalar ve önümüzdeki döneme ilişkin değerlendirmelerin de ele alındığı öğrenildi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, gerçekleştirdiği temasların ardından, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen 180. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı öncesinde kıymetli bakanlarımız ile bir araya geldik. Nazik sohbetleri ve samimi ilgileri dolayısıyla kendilerine teşekkür ediyor, çalışmalarında muvaffakiyetler diliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı