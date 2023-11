Ak Parti İl Başkanı Naim Makas'tan boykot çağrısı

ÇANAKKALE - AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas'ında katıldığı Ezine İlçe Yönetim Kurulu Toplantısında, İlçe Başkanı Egemen Canbaz ve Yönetim Yurulu Üyeleri, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu ve İl Genel Meclis Üyesi Murat Yahya Sezgin ile bir araya geldi.

İl Başkanı Naim Makas, İl Başkan Yardımcılarıyla katıldığı toplantıda, İsrail'in Gazze'ye yönelik acımasızca saldırılarına karşı, "Tüm insanlık değerlerini çiğneyen, içerisinde kadınların, çocukların, yaşlıların ve masum sivillerin bulunduğu Gazze'ye yönelik acımasızca saldırılarını sürdüren Siyonist İsrail'i en şiddetli bir şekilde kınıyor ve akan kana artık son verilmesi için her alanda milletçe büyük bir mücadele yürütüyoruz" dedi.

'Kalıcı çözümün sağlanması şu an insanlığın en öncelikli meselesidir'

Kalıcı çözüm sağlanması gerektiğini belirten Başkan Makas, "Gazzeliler bir taraftan açlıkla diğer taraftan ağır bombardımanla kıyıma uğratılmaktadır. Binlerce sivili hedef alan bu katliamın önüne geçilmesi ve kalıcı çözümün sağlanması şu anda insanlığın en önemli, en öncelikli meselesidir. Bu kararlı mücadelemizin en kısa sürede sonuç vermesini, Siyonist İsrail'in hak ettiği cezayı bulmasını her alanda ve her durumda umut ediyoruz" diye konuştu.

AK Belediyelerden boykot kararı

Başkan Makas, konuşmasının devamında, "AK Belediyeler olarak İsrail'i destekleyen markalar başta olmak üzere, Siyonist İsrail ve onunla bağlantılı tüm marka ve ürünleri boykot etme kararı aldık. Buradan tüm sivil, resmi kurum ve kuruluşları boykot etmeye davet ediyoruz. Bu utanç verici saldırıda masum sivillerin katledilmesine seyirci kalmayacağız. Başkenti Kudüs olan tam bağımsız Filistin devleti kuruluncaya dek mücadelemize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.