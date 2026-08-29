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Erdem'den 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

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AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, zaferin milletin istiklal ve istikbalini koruma iradesinin nişanesi olduğunu belirterek, terörsüz Türkiye hedefi vurgusu yaptı ve tüm kahramanları andı.

AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erdem, mesajında, tarihe altın harflerle kazınan 30 Ağustos Zaferi'nin, hürriyet iradesinin, vatan sevgisinin ve milli karakterin bütün dünyaya ilanı olduğunu belirtti.

Bu zaferin milletin en zor zamanlarında dahi aynı inancın etrafında, ezanın sedasında ve bayrağın gölgesinde kenetlenerek istiklalini ve istikbalini nasıl koruduğunun en güçlü nişanesi olduğunu aktaran Erdem, şunları kaydetti:

"Bugün Türkiye, dün olduğu gibi kendi kaderini kendi tayin eden bir ülkedir. Terörle mücadelede elde edilen kazanımlar ve Terörsüz Türkiye hedefi de bu güçlü iradenin önemli bir parçasıdır. Terörün ülkemizin kardeşliğine, huzuruna ve kalkınmasına vurduğu darbeleri tamamen ortadan kaldırmak, Türk, Kürt, Laz, Çerkes, Alevi, Sünni demeden 86 milyon vatandaşımızı ortak bir gelecek ve kardeşlik duygusu etrafında daha güçlü biçimde buluşturmak istiyoruz. 30 Ağustos ruhu, bugün de bizlere aynı mesajı vermektedir, Türkiye'nin istiklaline, istikbaline ve milli iradesine kimse zincir vuramaz. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

Kaynak: AA
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