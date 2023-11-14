AK Parti Horasan Belediye Başkan aday adayı Hayrettin Özdemir, müracaatını yaptı

Erzurum Horasan İlçesinin sevilen esnafı Hayrettin Özdemir, 2024 yerel seçimleri için AK Parti'den Horasan Belediye Başkanlığı için aday adaylığı resmi başvurusunu yaptı.

Özdemir'i sevenleri yalnız bırakmadı

2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için aday belirleme süreci devam ederken, aday adaylarının başvurularıyla birlikte yerel siyasette hareketlilik artıyor. Yerel seçimlerde Horasan Belediye Başkanlığı için aday adayı olan Horasan'ın 30 yıllık sevilen esnafı iş adamı Hayrettin Özdemir, partisinden aldığı başvurusunu resmi olarak yaptı. Müracaat evraklarını AK Parti'nin Horasan İlçe Başkanı Recep Karataş'a teslim eden Hayrettin Özdemir'i sevenleri yalnız bırakmadı. İlçe Başkanı Recep Karataş, tüm aday adaylarına hayırlı uğurlu olsun temennisinde bulunarak, seçim sürecinin ilçe genelinde demokratik bir atmosferde geçmesini temenni etti Başkan Karataş, "İlçemizin kıymetli esnafı Hayrettin Özdemir'in böylesine kalabalık seven dostları ile katılması bizleri memnun etmiştir. Allah hayırlı etsin" diye konuştu.

"Yüce milletimizin hizmetkarıyım"

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Horasan Belediye Bakman aday adayı Hayrettin Özdemir, yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Mazlumların umudu, kimsesizlerin kimi, sessiz yığınların sesi olarak Anadolu'nun bağrından çıkan bu hareketin lideri Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Yeter, söz milletin' diyerek başlattığı Anadolu devriminde Horasan'da kim var dendiğinde, bizler sağımıza ve solumuza bakmadan bir grup genç kardeşlerimizle 'evet' Horasan 'da biz varız diyerek AK Parti'nin bir neferi olarak çıktığımız bu yol hikayesinde o gün hangi duygular içindeysek, bugünde aynı duygularla yine yüce milletimize hizmetkar olmak için yeni bir yüz yeni bir enerji, bir heyecan katmak için ilk günkü aşkla 2024 seçimlerinde Horasan Belediye Başkan aday adayı olarak çıkmış bulunmaktayız. Türkiye Yüz Yılında Sayın Cumhurbaşkanımız ifade ettiği gibi "Aşk ile çalışan yorulmaz' anlayışıyla, inancıyla ülkemize ve milletimize özellikle de emanetlerini üzerimizde taşıdığımız sorumlulukla Allah nasip ederse Horasanlı hemşehrilerimize en güzel şekilde hizmet etmek istiyorum." - ERZURUM