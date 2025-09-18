AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, Nevşehir'de konuştu Açıklaması

Ak Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Binlerce şehidimiz var. Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz var. Elbette bizim birinci önceliğimiz onların hakkını, hukukunu korumaktır." dedi.

Zengin, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında AK Parti Nevşehir İl Başkanlığında düzenlenen programda yaptığı konuşmada, kuruluşundan beri çeşitli görevlerde bulunduğu AK Parti'nin, siyasi tecrübeleri sayesinde geçmişi anlayarak güncel problemleri çözmek ve geleceğe dair kurulan hayalleri hayata geçirmek için var olduğunu söyledi.

AK Parti'nin bu yapısıyla bir "gelecek partisi" niteliğinde olduğunu ifade eden Zengin, Türkiye'nin geçmişten süregelen en önemli sorunlarından birisinin de terör olduğunu dile getirdi.

"Terörsüz Türkiye" sürecinin bazı taraflarca manipüle edildiğini kaydeden Zengin, şöyle konuştu:

"Binlerce şehidimiz var. Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz var. Elbette bizim birinci önceliğimiz onların hakkını, hukukunu korumaktır. Bir şeyi iyileştirirken yeni bir yara açmaya asla müsaade etmemek, belli bir denge için de bunu yapmak lazım. Bu da önemli bir gayret. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Devlet Bahçeli'nin öncülüğünde özel bir gayret içerisinde bu süreç devam ediyor. Onun da bu sene içerisinde bir aşamaya ulaşacağını düşünüyoruz. Elbette bu şunu gösteriyor. 1 Ekim'de TBMM açıldığında Türkiye'ye dair çok önemli meseleler meclis gündeminde olacak. Bunun böyle oluyor olması meclisin temposunun yüksek olacağını gösteriyor."

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları

Özlem Zengin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi modelinin dünya için ekol olduğunu savundu.

Türkiye'nin şu anda siyaset yapma şekliyle dünyada bir örneklik teşkil ettiğini belirten Zengin, şöyle devam etti:

"Bunun en önemli mottosu ilk duyulduğunda insanlara çok cazip gelmeyen 'dünya beşten büyüktür' yaklaşımıdır. Özellikle de şu anda Gazze'de yaşananları düşündüğümüz zaman çok anlamlı bir iddiayı ortaya koyuyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünya, bu acılar bir daha yaşanmasın diye yeni uluslararası müesseseler inşa etti. BM, NATO bir denge kurmaya çalıştı. Dünyada bir daha bu kadar büyük acılar yaşanmasın, bir problemle karşılaşıldığı zaman ülkeler demokratik anlamda bir yaptırım süreci içerisinde bu sorunlara 'dur' diyebilsin diye bir dünya düzeni kuruldu. Şu anda 2,5 milyon insanı nereye gittikleri belli olmayan bir yere doğru iten bir İsrail görüyoruz. Bu kadar devlet, bu kadar inşa edilmiş müessese, bu kadar uluslararası hukuk ailesi bir işe yaramıyor. İşte bu 'dünya beşten büyüktür'ün tezahürüdür."

Zengin, programın ardından İl Başkanı Muhammed Feyzi Aygün'le bir araya gelerek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Aygün, ziyarette Zengin'e seramik tabak hediye etti.