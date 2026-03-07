Haberler

AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu Manisa'da iftar programında konuştu Açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Türkiye'nin bölgesindeki gerilimleri azaltmaya, diyalog kanallarını açık tutmaya ve çatışmaların büyümesini engellemeye yönelik güçlü bir irade ortaya koyduğunu söyledi.

Yenişehirlioğlu, Manisa'daki programı kapsamında AK Parti Akhisar İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Ardından ev ziyaretleri gerçekleştiren ve çocuklara hediyeler veren Yenişehirlioğlu, Akhisar Lokanta Borsası'nda partisinin mahalle başkanlarıyla düzenlenen iftar programına katıldı.

Burada yaptığı konuşmada dünyanın hassas bir süreçten geçtiğini ifade eden Yenişehirlioğlu, çevre coğrafyalarda yaşanan krizlerin Türkiye'yi yakından ilgilendirdiğini belirtti.

Yenişehirlioğlu, Gazze'deki insanlık dramı, Suriye'deki acılar ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi gelişmelerin bölgedeki kırılgan dengeyi gösterdiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Türkiye bu süreçte her zaman sağduyunun, adaletin ve barışın sesi olmuştur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemiz, gerilimleri azaltmaya, diyalog kanallarını açık tutmaya ve çatışmaların büyümesini engellemeye yönelik güçlü bir irade ortaya koymaktadır. Önceliğimiz ateşkesin sağlanması, tansiyonun düşürülmesi ve kalıcı bir huzur ortamının tesis edilmesidir."

Savaşların kazananı olmadığını ve çatışmaların derin yaralar bıraktığını anlatan Yenişehirlioğlu, bölgesel bir gerilimin büyümesinin tüm dünyayı etkileyeceğine işaret etti.

Yenişehirlioğlu, Türkiye'nin sorumluluk bilinciyle hareket ederek barışı önceleyen yaklaşımını kararlılıkla sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

Program sonunda mahalle başkanlarına plaket takdim edildi.

İftara AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, AK Parti Genel Başkan Vekil Yardımcısı Ayşe Nevin Sert ve AK Parti Akhisar İlçe Başkanı İsmail Ahmet Sözcüer ile partililer katıldı.

