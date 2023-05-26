Çankırı'dan milletvekili seçilen AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu mazbatasını İl Seçim Kurulu'ndan aldı.

14 Mayıs Milletvekili Seçiminde, AK Parti Çankırı milletvekili olarak seçilen AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu mazbatasını aldı. 1.sıradan listeye giren ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'na İl Seçilim Kurulu'nda düzenlenen törenle mazbatası teslim edildi.

Mazbata töreninde açıklama yapan Akbaşoğlu, "Hem yasama organı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi hem de yürütme organı olarak Cumhurbaşkanı seçimlerini birlikte 14 Mayıs'ta ifa ettik. Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinde Çankırı'yı temsilen Pelin Yılık ile birlikte birlikte Çankırılı hemşehrilerimiz bizlere teveccühlerini gösterdi ve Cumhur İttifakı olarak Çankırı'mızı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil etme görevini verdi. Ben bu neticenin hayırlara vesile olmasını Cenabıhak'tan niyaz ediyorum. 323 milletvekiliyle de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhur İttifakı'nın bir temsiliyeti söz konusu. 600 milletvekili olarak görev yapacak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde aziz ve asil milletimizin beklentileri çerçevesinde millet devlet kaynaşmasıyla milletimizin emrinde, milletimizin hizmetinde olmayı ve Çankırı'mıza, 81 vilayetimize, Çankırılı aziz hemşerilerimize ve aziz bir milletimizin bütün fertlerine, 85 insanımıza hizmet etmeyi Cenabıhak bizlere nasip etsin. 14 Mayıs'ta yürütme organıyla ilgili yapılan seçimlerde Sayın Cumhurbaşkanımız yüzde 49,5 oyla birinci olarak yarışmayı önde tamamladı. İlgili mevzuat gereğince 14 gün sonra, yani 28 Mayıs'ta bu seçimlerin yenilenmesi söz konusu olduğundan, 2 gün sonra aziz milletimiz Cumhurbaşkanını belirlemek üzere hep birlikte sandığa gidecek ve iradesini sandıkta tecelli ettirecektir. Bu çerçevede verilecek kararın en hayırlı şekilde neticeleneceğine olan inancımız tamdır. İnşallah bizler bu çerçevede tabii ki vefalı bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanımıza yüksek katılımla Recep Tayyip Erdoğan'a hep birlikte oy verme hususunda Çankırı'mız ilk beşe girmiş bir ilimizdir. İnanıyorum ki 28 Mayıs'ta ilk üçte yer alacak bir oy potansiyeli ile Sayın Cumhurbaşkanımızın tekrar görevine devam etmesi kararını inşallah verecektir. Ben bu duygu ve düşüncelerle sonuçların bütün Çankırı'mıza, bütün memleketimize, Türkiye'mize 81 vilayetiyle, 85 milyon insanımıza hayırlar getirmesini, Cenabı Hak'tan niyaz ediyorum" dedi. - ÇANKIRI

Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nı desteklemesi sizce doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) May 22, 2023