AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Mardin'de seçim koordinasyon merkezinin açılışında konuştu

Ak Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, "Eğer biz fitneden fesattan uzak durursak birliğimizi, beraberliğimizi kimse bozamaz." dedi.

Yenişehirlioğlu, Mardin'in Savur ilçesinde partisinin seçim koordinasyon merkezinin açılışında yaptığı konuşmada, Mardin'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ak Parti iktidarında Türkiye'de çok önemli çalışmaların yapıldığını anlatan Yenişehirlioğlu, Mardin ve Savur'a hizmet etmek isteyen adaylarının da aynı heyecanı taşıdığını söyledi.

Birlik ve beraberliğe dikkati çeken Yenişehirlioğlu, "22 yıllık AK Parti iktidarı milletin teveccühü sayesinde vazifesinin başındadır. Eğer biz fitneden, fesattan uzak durursak birliğimizi, beraberliğimizi kimse bozamaz." dedi.

AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, Mardin'de ilk seçim koordinasyon merkezini Savur'da açtıklarını bildirdi.

AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdullah Erin, AK Parti Savur Belediye Başkan adayı Engin Uğur Hamidi ve AK Parti İlçe Başkanı Mecit Özel de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından seçim koordinasyon merkezinin açılışı yapıldı.