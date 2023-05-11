AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, gündemi değerlendirdi Açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "En düşük memur maaşının 22 bin lira olmasına ilişkin müjdeyi 14 Mayıs'tan sonra 28. Dönem'in ilk icraatlarından biri olarak kanun teklifine dönüştüreceğiz.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "En düşük memur maaşının 22 bin lira olmasına ilişkin müjdeyi 14 Mayıs'tan sonra 28. Dönem'in ilk icraatlarından biri olarak kanun teklifine dönüştüreceğiz. Bu düzenlemeden bütün emeklilerimiz de yararlanacak." dedi.

Akbaşoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, temmuz ayında en düşük memur maaşının 22 bin lirayı bulacağına ilişkin müjde verdiğini hatırlattı.

"Bu müjdeyi 14 Mayıs'tan sonra 28. Dönem'in ilk icraatlarından biri olarak kanun teklifine dönüştüreceğiz. Bu düzenlemeden bütün emeklilerimiz de yararlanacak" ifadesini kullanan Akbaşoğlu, kanun teklifinin, "haziran sonu, temmuz başı" itibarıyla yürürlüğe girmesini öngördüklerini dile getirdi.

AK Parti iktidarlarında yerli ve milli politikalarla büyük hizmetlere imza attıklarını, muazzam işleri gerçekleştirdiklerini söyleyen Akbaşoğlu, seçimlerin ardından Türkiye Yüzyılı'nda şahlanışı başlatacaklarını belirtti.

Akbaşoğlu, sahada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, seçimi ilk turda açık ara göğüsleyeceğini ve birinci bitireceğini gördüklerini anlatarak, "Manipülatif ve farklı amaçlara yönelik anketlere değil milletin sesi, duruşu ve görüşüne bakıldığında bu, sahada da apaçık görülüyor. Bu nedenle Sayın Kılıçdaroğlu ve onunla beraber hareket edenler panik halinde." dedi.

İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin, cumhurbaşkanı adaylığından çekildiği hatırlatılarak, "Bu durumun seçimde hangi adaya daha fazla yarayacağını düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine Akbaşoğlu, "Sayın İnce açıklamasında, 'FETÖ, PKK ve CHP'nin kendisine cumhurbaşkanlığı adaylığı sırasında saldırdığını ve mobbing uyguladığını' ifade etti. FETÖ, PKK, Kandil ve Biden'ın desteklediği Kılıçdaroğlu ile ilgili kaybedeceği gerçeğini onun da gördüğü anlaşılıyor. Bunun sorumlusu olarak kendisinin gösterilmemesi için böyle bir kararı aldığını kamuoyuna deklare etti." karşılığını verdi.

"Baykal'ın, kaset kumpasıyla CHP'nin başından indirilerek Kılıçdaroğlu'nun getirildiğinin hatırlandığını" ifade eden Akbaşoğlu, "Bugün de FETÖ, PKK ve Kılıçdaroğlu'nun içinde bulunduğu süreçte bir adayın demokratik yarıştan çekilme durumunda bırakıldığı gerçeği önümüze çıkıyor. Milli iradeyi diskalifiye etmeye dönük içeriden ve dışarıdan birtakım manipülasyonların yapıldığı görülüyor. Hiçbir irade milletin iradesinin üzerinde olamaz." değerlendirmesinde bulundu.

"Biden'ın masası değil Erdoğan'ın vefası kazanacak"

Alman Spiegel dergisinin, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin "Ayrılış mı, kaos mu?" başlığını taşıyan manşetini gösteren Akbaşoğlu, şunları kaydetti:

"Batı'da dergilerde, gazetelerde ortaya koyulan, Erdoğan'ın temsil ettiği devletimizin ve milletimizin hilalinin kırılması ve emperyalistlerin emellerinin Türkiye'de gerçekleştirilmesi yönündeki yaklaşımlarının tümü milletimiz tarafından apaçık görülüyor. Bütün olup biten kurgular, kumpaslar, projeler, planlar, milletimizin maşeri vicdanında en güçlü ve en doğru karşılığı, Erdoğan ile beraber olmakla bulacak. Bütün milli görüşçü, ülkücü, ulusalcı kardeşlerim, Kuvayımilliye ruhuna sahip bütün insanlarımız, 100 yıl önce ortaya koydukları istiklal mücadelesini, bugün de istikbal mücadelesi bağlamında Erdoğan'ın yanında durarak iç ve dış oyunları tarihin çöp sepetine atacak. Kendilerince kurgu ve kumpas peşinde olan, emperyalistlerle iradelerini birleştirenlerin, kendi oyun planlarının altında kalacağı ama milletin iradesinin mutlaka galip geleceği bir 14 Mayıs sonucunu görüyorum. 14 Mayıs'ta Biden'ın masası, planı değil, Erdoğan'ın vefası, milletin iradesi kazanacak."