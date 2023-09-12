AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür Espiye ilçesinde grup yolunda incelemelerde bulundu
AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür, Espiye ilçesinde Espiye-Ericek grup yolundaki çalışmaları inceledi ve yolun yeniden ulaşıma açılması için devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür, Espiye ilçesinde grup yolunda incelemelerde bulundu.
Temür, 7 Eylül'de heyelan nedeniyle kapanan Espiye- Ericek grup yolundaki çalışmaları yerinde inceledi.
Milletvekili Temür, Espiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere ve Karayolları yetkililerinden, yolun yeniden ulaşıma açıklaması için devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Bölgede ulaşım Ericek köyü ile Yağlıdere ilçesine bağlı Üçtepe beldesi bağlantı yolundan sağlanıyor.
Kaynak: AA / Politika