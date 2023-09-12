AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür Espiye ilçesinde grup yolunda incelemelerde bulundu

AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür, Espiye ilçesinde Espiye-Ericek grup yolundaki çalışmaları inceledi ve yolun yeniden ulaşıma açılması için devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.