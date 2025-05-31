AK Parti Genel Sekreteri İnan: 'Terörsüz Türkiye' İçin Çalışıyoruz

Ak Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, "Milletimiz iradeyi gösterdi ve 'Terörsüz Türkiye'yi bir başarı limanına kavuşturuyoruz. Bu nedenle meselenin asıl kahramanı milletimizdir." dedi.

İnan, İzmir'deki programları kapsamında, Ege Şanlıurfa Federasyonu tarafından Bornova ilçesinde bir tesiste düzenlenen "Hemşeri Buluşması" etkinliğine katıldı.

Burada konuşan Eyüp Kadir İnan, İzmir'in sıkıntılarını ve sorunlarını çözmek için çalıştıklarını söyledi.

Türkiye'nin yarınlarının daha güzel olacağını vurgulayan İnan, "İnşallah torunlarımızla ve hemşerilerimizle çok daha güzel günlere ülke olarak yaklaştık. Türkiye'de 50-60 yıllık terör sorununu çözecek büyük bir huzur ortamını inşa ettik. Biz sorunları torunlara bırakmamayı amaç edindik. O nedenle emin olun ki İzmir'de nasıl sevgi, saygı, hürmet, muhabbet ortamı varsa bugün Diyarbakır, Siverek, Viranşehir, Şırnak, Van ve Mardin sokaklarında aynı huzur var." ifadelerini kullandı.

"Terörsüz Türkiye'yi başarı limanına kavuşturuyoruz"

Eyüp Kadir İnan, Ak Parti'nin terörü bitirme hayaliyle yola çıktığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Milletimizin bizlerin arkasında duran o büyük desteği olmasaydı emin olun ki bu hayal başarılamazdı. Milletimiz iradeyi gösterdi ve terörsüz Türkiye'yi bir başarı limanına kavuşturuyoruz. Bu nedenle meselenin asıl kahramanı milletimizdir. Bizler de milletin partisi olarak her zaman 'milletimiz için ne yapabiliriz' diye çabalıyoruz."

Ege Şanlıurfa Federasyonu Başkanı İhsan Yılmazoğlu da yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi vererek, katılımından dolayı AK Parti Genel Sekreteri İnan'a teşekkür etti.

Etkinliğe İzmir'de yaşayan çok sayıda Şanlıurfalı katıldı.