AK Parti Genel Sekreteri İnan: 'Terörsüz Türkiye' İçin Çalışıyoruz

AK Parti Genel Sekreteri İnan: 'Terörsüz Türkiye' İçin Çalışıyoruz
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, İzmir'de düzenlenen 'Hemşeri Buluşması' etkinliğinde terörsüz bir Türkiye için çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, halkın iradesinin bu başarının temel sebebi olduğunu vurguladı.

Ak Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, "Milletimiz iradeyi gösterdi ve 'Terörsüz Türkiye'yi bir başarı limanına kavuşturuyoruz. Bu nedenle meselenin asıl kahramanı milletimizdir." dedi.

İnan, İzmir'deki programları kapsamında, Ege Şanlıurfa Federasyonu tarafından Bornova ilçesinde bir tesiste düzenlenen "Hemşeri Buluşması" etkinliğine katıldı.

Burada konuşan Eyüp Kadir İnan, İzmir'in sıkıntılarını ve sorunlarını çözmek için çalıştıklarını söyledi.

Türkiye'nin yarınlarının daha güzel olacağını vurgulayan İnan, "İnşallah torunlarımızla ve hemşerilerimizle çok daha güzel günlere ülke olarak yaklaştık. Türkiye'de 50-60 yıllık terör sorununu çözecek büyük bir huzur ortamını inşa ettik. Biz sorunları torunlara bırakmamayı amaç edindik. O nedenle emin olun ki İzmir'de nasıl sevgi, saygı, hürmet, muhabbet ortamı varsa bugün Diyarbakır, Siverek, Viranşehir, Şırnak, Van ve Mardin sokaklarında aynı huzur var." ifadelerini kullandı.

"Terörsüz Türkiye'yi başarı limanına kavuşturuyoruz"

Eyüp Kadir İnan, Ak Parti'nin terörü bitirme hayaliyle yola çıktığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Milletimizin bizlerin arkasında duran o büyük desteği olmasaydı emin olun ki bu hayal başarılamazdı. Milletimiz iradeyi gösterdi ve terörsüz Türkiye'yi bir başarı limanına kavuşturuyoruz. Bu nedenle meselenin asıl kahramanı milletimizdir. Bizler de milletin partisi olarak her zaman 'milletimiz için ne yapabiliriz' diye çabalıyoruz."

Ege Şanlıurfa Federasyonu Başkanı İhsan Yılmazoğlu da yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi vererek, katılımından dolayı AK Parti Genel Sekreteri İnan'a teşekkür etti.

Etkinliğe İzmir'de yaşayan çok sayıda Şanlıurfalı katıldı.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Politika
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'tan eşi tarafından tokatlanan Macron'a evlilik tavsiyesi

Trump'tan eşi tarafından tokatlanan Macron'a evlilik tavsiyesi
Ticaret Bakanlığı kişisel finans bilgileri konusunda vatandaşları uyardı

Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz
3 çocuk annesi kadına aile içi infaz! Kızını boğarak öldürdü

3 çocuk annesi kadına aile içi infaz! Kızını boğarak öldürdü
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
İzmir'de grev krizi sürüyor, sokaklar çöp yığınlarıyla doldu

Büyükşehri grev vurdu! Sokaklarda çöpler dağ gibi
Çağla Şıkel'den çarpıcı itiraf: Çok şiddet gördüm

Çağla Şıkel'den çarpıcı itiraf: Çok şiddet gördüm
300 yıllık gelenek: Nedenini dedelerimiz de bilmiyor, artık bitmeli

300 yıllık gelenek: Nedenini dedelerimiz de bilmiyor, artık bitmeli
Gizli kamera skandalı büyüyor! Bebek kamerasıyla eşlerin görüntülerini çekmişler

Bebek kamerasıyla eşlerin mahrem görüntülerini kaydetmişler
Eşinden boşanan kadın maske takıp göbek attı

Eşinden boşanmasını göbek atarak kutladı
Meksika'yı sarsan katliam! Beş müzisyen vahşice öldürüldü

Günlerdir aranan beş müzisyen vahşice öldürüldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.