AK Parti Genel Sekreteri İnan, Özgür Özel'in kurultayını mizansen olarak niteledi

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, "4-5 Kasım 2023'te yapılan CHP'nin 38. Olağan Kurultayından önce rüşvet dağıttığı iddiasıyla partisinden atılan Özgür Özel, bugün milletimizin karşısına sonuçları hüküm doğurmayan mizansen bir kurultayla çıkmıştır" dedi.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, sosyal medya hesabından Özgür Özel hakkında paylaşımda bulundu. İnan paylaşımında, "4-5 Kasım 2023'te yapılan CHP'nin 38. Olağan Kurultayından önce rüşvet dağıttığı iddiasıyla partisinden atılan Özgür Özel, bugün milletimizin karşısına sonuçları hüküm doğurmayan mizansen bir kurultayla çıkmıştır. Avrupa Sosyalistler Partisi'nin mesajının okunmasıyla başlayan bu kurultayın siyasi karşılığını, önümüzdeki seçimlerde Anadolu'nun yüksek feraseti belirleyecektir. Silivri'nin zincirlerine mahkum siyaset yapmak zorunda kalan, İstanbul'da kurulan talan ve yolsuzluk düzeninin vesayetinden kurtulamayan Özgür Özel'in milletimizin temiz iradesinde karşılığı yoktur. Sen hırsızlara, rüşvetçilere siyasi kalkan olmaya, onların karşısında emir eri gibi hazır beklemeye devam edebilirsin. Ama Birilerini umutmuşsun... Rüşvetini Vakko atkılara sarıp aldığın, viski şişeleriyle aldığın Mustafa Sarıgül'ün mesajını okutmayı unutmuşsun. Rüşvetini VIP arabanın arka koltuğuna bıraktırdığın Özkan Yalım'ın mesajını okutmayı unutmuşsun. Rüşvetini benzinlikte aldığın Muhittin Böcek'in mesajını okutmayı unutmuşsun. İhmal etme, bunlar senin için önemli kişiler" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı