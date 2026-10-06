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AK Parti Genel Sekreteri İnan, Özgür Özel'i rüşvet çarkının temsilcisi olarak niteledi

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AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, sosyal medya paylaşımında Özgür Özel'i "rüşvet çarkının temsilcisi" olarak niteledi. İnan, Özel'in rüşvet iddialarıyla anılan ekibini denetlemediğini ve rüşvetçilerle yeni parti kurduğunu belirtti.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, " Özgür Özel, kendi hazırladığı çilingir sofrasının müdavimi yakın arkadaşlarının kurduğu rüşvet çarkının temsilcisidir" dedi.

AK Parti Genel Sekreteri İnan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Özgür Özel, kendi hazırladığı çilingir sofrasının müdavimi yakın arkadaşlarının kurduğu rüşvet çarkının temsilcisidir. Özgür Özel, rüşvet iddialarıyla anılan en yakın ekibini hiçbir denetimden geçirmeyip iddiaların muhatabı rüşvetçilerle yeni parti kuran bir acizdir. Özgür Özel, pavyon siyasetinin temsilcisidir" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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