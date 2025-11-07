AK Parti Genel Sekreteri İnan, Karabük İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

Ak Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, "Emin olun ki bugün Cumhuriyet Halk Partisi, rantçıların, bantçıların, yolsuzluk şebekesine dönüşmüş her türlü çetenin eseri olmuş durumdadır ve Silivri'deki hırsızın kuklası durumuna düşmüş durumdadır." dedi.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak ve AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılmak için kente gelen İnan, partisinin il başkanlığını ziyaret etti.

Kemal Güneş Caddesi'nde, partisine katılanların üye kaydını yapan İnan, burada esnaf ziyaretinde bulundu.

İnan, daha sonra Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ile makamında görüştü.

Yenişehir Vali Nafiz Kayalı Gençlik Merkezi'nde düzenlenen partisinin Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan İnan, yeni yasama yılının büyük bir enerjiyle başladığını hatırlattı.

Yeni yasama yılında Suriye tezkeresini Meclis'e getirdiklerini söyleyen İnan, "Cumhuriyet Halk Partisi her zaman olduğu gibi bu tezkereye 'hayır' diyerek sınır güvenliğimize, Mehmetçiğimize ve devletimizin güçlü dirayetine karşı yine alması gereken hizayı aldı. Kim Türkiye'nin askeri hamlelerinden rahatsızsa, bugün yine CHP bu yeni yasama yılında onun yanında yer aldı." diye konuştu.

"'Türkiye, Beşşar Esed'le görüşmeli' diyen bu kafa bugün aynı akılla, aynı duyguyla tezkereye 'hayır' diyor" ifadesini kullanan İnan, şunları kaydetti:

"Esed'in yanına koşmak isteyen Özgür Özel'e buradan söylüyoruz. Buyursun gitsin. Esed'in yanına koşmak isteyen bir numaralı yancısı Ali Mahir Başarır'ı da yanına alsın. Bunları da Karabük'ten söylemek istiyoruz. Özellikle Ali Mahir Başarır buradan bizi dinlesin. Tezkere namustur ve siz Cumhuriyet Halk Partisi olarak 'hayır' dediniz. Şimdi gidin Esed'le yüz yüze konuşun kim namuslu kim değil onu anlatın.

Ama bilin ki siz ne kadar 'hayır' oyu verirseniz verin, siz ne kadar eli kanlı diktatörlerin yanında durursanız durun biz Mehmetçiğimizle, ordumuzla birlikte sınır güvenliğimizle asla taviz vermeyeceğiz. 100 yıldır olduğu gibi Mehmetçiğimizle destan yazmaya devam edeceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Mehmetçiğimizin ihtiyaç duyduğu hangi destek varsa bunu söylemeye devam edecek."

İnan, siyasetin bir zamanlar asaletinin olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Ama bugün yaklaşık bir buçuk, 2 senedir Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkanı'ndan genel başkan yardımcılarına kadar her gün Türk demokrasisinin seviyesini düşüren, Türk demokrasini ve siyaseti her geçen gün lekeleyen bir siyaseti Cumhuriyeti Cumhuriyet Halk Partisinin kadrolarında görüyoruz. Siyasette yer dolduramayan, milletin gönlünde karşılığı olmayan bir kadronun da Cumhuriyet Halk Partisinde karşımızda hizalandığını da görürüz. Çünkü başka sermayeleri yok. Ne fikirleri var ne vizyonları. Geriye sadece bu sözleri ve öfkeleri kaldı."

"Bağırdıkça Türk siyasetini kendi seviyesine çekmeye çalışıyor"

"Emin olun ki bugün Cumhuriyet Halk Partisi, rantçıların, bantçıların, yolsuzluk şebekesine dönüşmüş her türlü çetenin eseri olmuş durumdadır ve Silivri'deki hırsızın kuklası durumuna düşmüş durumdadır" diyen İnan, AK Parti olarak her türlü tepkiyi göstermekten asla çekinmediklerini belirtti.

İnan, "Bu noktada ne zaman efendisi sıkışsa o pranganın da geriye doğru nasıl çekildiğini çok iyi biliyoruz. Ne zaman Silivri'den bir uyarı gelse sesi yükseliyor, bağırıyor, çağırıyor ve hakaret ediyor. Çünkü biliyor ki susarsa oradaki patron da ona yol verir. Bağırdıkça Türk siyasetini kendi seviyesine çekmeye çalışıyor." ifadesini kullandı.

AK Parti teşkilatları olarak o gürültüye asla aldanmayacaklarını söyleyen İnan, "Bizim boynumuzda bir siyasi pranga yok. Biz 23 senedir hür irademizle, bu güçlü teşkilatın desteğiyle buradayız. Bu makamlar, bu sorumluluklar, bu temsiliyetler, milletin bize vermiş olduğu emanetler pavyonlarda verilen dolarlarla değil sandıkta milletimizin verdiği oylarla kazanıldı." dedi.

CHP'nin savrulmasının, artık beşeri bilimlerin konusu olduğunu savunan İnan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Rotasını bu minvalde kaybetmiş bir ana muhalefetle karşı karşıya olduğumuzu da aklımızdan çıkartmamamız lazım. Ama bilin ki Cumhuriyet Halk Partisinin yaşadığı bu travma asla ideolojik değil idari bir çöküştür. Hırsızlık, yolsuzluk yetmedi şimdi de ne kadar bu milletin verileriyle casusluk yaptıklarını da hep beraber görüyoruz. Vatandaşın, özellikle İstanbulluların kimlikle banka bilgilerini yurt dışına satan şebeke buradan elde ettiği menfaatle 100 yıllık CHP'yi dizayn etmeye de devam ediyor.

Biz 25 yıldır milletin tek kuruşuna gölge düşürmedik. İşte bu onurla, gururla Karabük'e hizmet ettik, Türkiye'ye hizmet ettik. Ortada Cumhuriyet Halk Partisiyle ilgili iddialar var. Yolsuzluk, rüşvet, sahtecilik, casusluk... Bunların üstü asla örtülemez, karartılamaz. Bu mesele parti meselesi değil bu mesele yetimin hakkı meselesidir, milletin hakkı meselesidir. O nedenle Cumhuriyet Halk Partisinin paniği ve saldırganlığı skandalın boyutlarını bildiğinden kaynaklanmaktadır ama unutmasınlar gerçekler konuşacak ve hakikat kazanacak."

Toplantıda, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, 27. Dönem AK Parti Trabzon Milletvekili ve Karabük Koordinatörü Bahar Ayvazoğlu, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ve AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt da konuşma yaptı.