AK Parti Genel Sekreteri İnan, İzmir'de konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir'de yerel yönetimin çöpleri bile toplayamadığını belirterek, "Üstüne utanmadan her fırsatta 'Gelsin hükümet bu çöpleri kaldırsın' diyor. Siz hangi Avrupa ülkesinde çöpü Cumhurbaşkanlığının topladığını gördünüz?" dedi.

Narlıdere ilçesindeki bir otelde düzenlenen İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin (İESOB) 27. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan İnan, dünya konut ve ekonomiyle ilgili kriz yaşarken, Türkiye'nin 1 milyon konut yaptığını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 şubat depremlerinden etkilenen bölgede yaraların 3 yılda sarıldığını anlatan İnan, "İzmir'de bu yerel yönetim şehrin ortasındaki çöpleri bile ortadan kaldıramıyor. Üstüne utanmadan her fırsatta 'Gelsin hükümet bu çöpleri kaldırsın' diyor. Siz hangi Avrupa ülkesinde çöpü Cumhurbaşkanlığının topladığını gördünüz? Hangi ülkede sokağın asfaltını Cumhurbaşkanlığının attığını gördünüz. Cumhurbaşkanlığının içme suyunu dağıttığını nerede gördünüz? Bunların belediyecilikten anladığı budur, kendi iş bilmezliklerini hükümete fatura etmektir." diye konuştu.

İnan, İzmir'de yıllardır yerel yönetimlerin eliyle esnafın yavaşlatıldığını, ticaretin durağanlaştırıldığını savundu.

Alsancak'taki eski elektrik fabrikası binasının "peşkeş çekileceği" iddialarına tepki gösteren İnan, "İzmir Valiliğimize tahsis ediyoruz. İzmir'imize, Alsancak'a çok güzel eseri esnafımıza da, İzmir'imize de kazandırmış olacağız." açıklamasında bulundu.

AK Parti'li İnan, İzmir Çevre Yolunun özelleştirileceği iddialarına ilişkin de "Bu yalan ellerinde patladı. Ben de dün bu yalana ilk cevabı verdim. 'Müthiş iddia değil, müthiş yalan' dedim. İzmir Çevre Yolunun ücretli olacağı külliyen yalandır ve iftiradır." ifadesini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle kapatılan Çankaya Katlı Otoparkı'nın yüzde 46,5'inin belediyeye, yüzde 46,5'inin Vakıflar Genel Müdürlüğüne, yüzde 7'sinin de Ziraat Bankası'na ait olduğunu hatırlatan İnan, şunları kaydetti:

"İşletme ve sorun çözme yetkisi belediyede olduğu için diğer kurumlar 'alın yetkiyi, binayı güçlendirin, her türlü yükümlülüğü de kabul ediyoruz' diye belgeyi verdi. Peki belediye ne yaptı? Tam 1,5 yıl boyunca hiçbir şey yapmadan yattı. Sonra da ortaklarına tek bir bilgi vermeden basına haber sızdırarak, '1 Ocak 2026 yılında kapattık' dedi. Bu binada hiçbir sıkıntı yokken 7 Ocak 2021'de binaya riskli yapı şerhini koyduran bizzat İzmir Büyükşehir Belediyesi. Madem riskliydi, madem bu bina sorunluydu madem böyle bir hassasiyet taşıyorsunuz neden 2026 yılına kadar otopark olarak işlettiniz? Şimdi de çıkmışlar İzmirli esnafa akıl veriyorlar 'Gidin vakıflara yürüyün, Ziraat Bankası'na yürüyün' diye. İnsaf diyoruz. Yıllarca İzmir Büyükşehir Belediyesi işletti. Yıllarca bu işin kaymağını yediniz. O nedenle bugün kapıya kilidi siz vurdunuz. Bizim esnafımız sahipsiz değildir. Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz gerekli sorumluluğu üstlenmiş, inisiyatifi almış, performans projesi ihalesini yapmış ve ilgili çalışmalara başlamıştır. Onlar mazeret üretir. Biz ise gerekeni yaparız."

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın, katlı otoparkın kapatılması nedeniyle eylem yapan esnafa "Tiplerinden ve hallerinden nasıl insan olduklarını anlıyoruz" ifadesini kullandığını aktaran İnan, "O fildişi kulelerinden halka tepeden bakanlara, o kibir abidelerine bu şehrin evladı ve milletvekili olarak sesleniyorum, siz esnafın tipine, kılığına ve kıyafetine bakınca ne görüyorsunuz bilmem ama biz burada tüm esnaflarımıza baktığımızda sabahın ayazında kepengini besmeleyle açan, alnı ak, başı dik insanlar görüyoruz." sözlerini sarf etti.

"İzmir esnafı hizmet istiyor, kavga istemiyor"

İnan, İzmir'in kimsenin arka bahçesi olmadığını, kentte sandığın anahtarının hizmet olduğunu dile getirdi.

Yerel yönetimlerin esnaftan birçok ücret tahsil ettiğini kaydeden İnan, şöyle devam etti:

"Belediye olarak esnaftan her türlü ücretini aldığınız yerde İzmirli esnafın çöpünü toplayacaksınız. Esnafın bulunduğu sokağın asfaltını da yapacaksınız. Esnafın dükkanlarının önündeki yolları da çukurlardan kurtaracaksınız. İzmir esnafı hizmet istiyor, kavga istemiyor. Kendi gölgesiyle bile kavga eden bir Büyükşehir Belediye Başkanıyla, İzmirli hemşehrilerimizin bize verdiği milletvekili görevini heba edecek değiliz. Zaten mensup olduğu siyasi parti de önümüzdeki dönem bu isimle devam etmeyeceklerini her dost ortamında bize söylüyor. O nedenle diyoruz ki madem bu arkadaş da sizin cephenizde sınıfta kaldı, bize bir tane muhatap verin, İzmir'in, esnafın sorunlarını hep birlikte konuşalım."