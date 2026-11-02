AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan paylaşım:

Ak Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, "Son günlerde gündemi meşgul eden ve vatandaşlarımızın birikimlerini hedef alan adli meseleleri bir siyasi silaha dönüştürmeye çalışanların asıl derdi mağduriyetleri gidermek değil, siyasi fırsatçılık yaparak partimizi yıpratmaktır." ifadesini kullandı.

İnan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda kendileri için siyasetin yalnızca sandıklardan ve makamlardan ibaret olmadığını vurguladı.

"Kökleri tarihimizin derinliklerine, dalları ise aydınlık bir geleceğe uzanan, ülkemizin ve gönül coğrafyamızın her alanda başarı hikayesini yeniden yazma iradesidir." değerlendirmesinde bulunan İnan, enerjisini iç krizleriyle tüketen dünün Türkiyesi'nden bugün küresel denklemlerde oyun kurucu bir güce ulaştıklarını, bu başarının milletin eşsiz ferasetinin eseri olduğunu vurguladı.

Ak Parti'nin geride bıraktığı 25 yılın Türkiye'ye hizmet sevdasıyla yoğrulmuş rasyonel bir aklın ve geleceğe dair verilen büyük sözün teminatı olduğuna dikkati çeken İnan, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Bu can bu bedende olduğu müddetçe partim çatısı altında hizmete devam edeceğim' sözü sadece ülkemize değil tüm mazlum coğrafyalara adanmışlığın ilanıdır. Son dönemde NATO'da ve Birleşmiş Milletler kürsülerinde esen o güçlü Türkiye rüzgarı bu sarsılmaz iradenin küresel çaptaki en net yansımasıdır. Ancak bağımsızlık yürüyüşümüz ve elde ettiğimiz bu küresel başarılar, eski statüko alışkanlıklarından medet umanları rahatsız etmiştir.

Bugün partimize yönelik sistematik bir algı yönetimi ve yıpratma çabası olduğunu görüyoruz. Suni gündemler ve sosyal medya manipülasyonlarıyla milletimizle aramızdaki o sarsılmaz bağı zayıflatabileceklerini zannediyorlar. Fakat gözden kaçırdıkları çelikten bir hakikat var. Ak Parti'nin surlarında siyaset mühendisliğine ve masa başı kurgulara açılacak tek bir gedik yoktur. Bizler bu tür kurgusal fırtınalar karşısında asla eğilmeyiz, milli iradeye sarsılmaz bir sadakat ile sonuna kadar dik dururuz. Siyaseti masa başında dizayn etme hevesleri bizim nezdimizde ezip geçilecek bir lafügüzaftan ibarettir."

"Milletimizin bize ve adalete duyduğu itibarın en güçlü teminatı Cumhurbaşkanımızın çelikten iradesidir"

İnan, AK Parti hareketinin geçmişte vesayetçi odaklara, ihanet şebekelerine ve milletin iradesini hedef alan her türlü antidemokratik girişime göğsünü siper ettiğini vurgulayarak, "üç kuruşluk" etkileşim hesaplarına ve sahte hesaplarla yürütülen karalama kampanyalarına asla boyun eğmeyeceklerini bildirdi.

Sadece dijital mecralarda yankı odaları kurup siyaseti teslim alacağını sananların 2023'te hüsrana uğradığı gibi bugün de yanılacağına işaret eden İnan, şöyle devam etti:

"Son günlerde gündemi meşgul eden ve vatandaşlarımızın birikimlerini hedef alan adli meseleleri bir siyasi silaha dönüştürmeye çalışanların asıl derdi mağduriyetleri gidermek değil, siyasi fırsatçılık yaparak partimizi yıpratmaktır. Ancak şu hakikatin de altını kalın çizgilerle çizmek gerekir. AK Parti'nin yetkili kurullarının gündemine almadığı ve hükümetimizin henüz deklare etmediği konularda bireysel hatalar, tamahkarlıklar veya süregelen adli meseleler üzerinden doğrudan kurumsal yapımızın ve hükümetimizin suçlanması hakkaniyetle bağdaşmaz. Devletimiz adil ve kudretlidir. Maddi mağduriyetler hukuk çerçevesinde telafi edilir ve sorumluluğu bulunan herkesten adaletin terazisinde mutlaka hesap sorulur. Milletimizin bize ve adalete duyduğu itibarın en güçlü teminatı, bugüne kadar her zorluğu milletimiz ile omuz omuza aşan Sayın Cumhurbaşkanımızın çelikten iradesidir. AK Parti kapalı kapılar ardında üretilmiş, laboratuvar ortamında kurgulanmış sentetik bir proje değildir. Bugüne kadar milletin vekaletini alarak Meclis çatısı altında görev yapmış 1000'e yakın milletvekili, yüzlerce belediye başkanı ve emektar teşkilat mensubuyla milletin ta kendisidir."

"Türkiye'nin geleceğinde vesayetin gölgesine yer yoktur"

Edirne'den Hakkari'ye kadar teşkilatlarının her bir neferinin sadece ülkesine hizmet etme gayesiyle ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a duyduğu derin muhabbetle çalıştığını ifade eden İnan, milletin bizzat kendi elleri ve dualarıyla var ettiği bu şeffaf yapıya dışarıdan müdahale etmenin, taşeron sızdırmanın veya nifak tohumları ekmenin siyasi gerçeklikle bağdaşmayan beyhude hevesler olduğunun altını çizdi.

İnan, dünya siyaset tarihinde eşine az rastlanır biçimde seçmenin yarısından fazlasının teveccühünü tescil ettiren Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin gücünü yapay gündemlerden değil, doğrudan ve milletin helal oylarından aldığını vurguladı.

İzmir, Aydın ve Afyonkarahisar'da dalgalanan vizyonlarının milletin tevazuya, icraata ve temiz siyasete yürüdüğünün en somut kanıtı olduğu değerlendirmesinde bulunan AK Parti Genel Sekreteri İnan, şu ifadeleri kullandı:

"Şunu herkes çok iyi bilmelidir. AK Parti, yetkisini milletten almadığı halde siyasete yön vermeye kalkan her türlü bürokratik vesayetin karşısında sarsılmaz bir duvardır. Dün millete tepeden bakanları nasıl hüsrana uğrattıysak bugün de bürokratik mekanizmaları seçilmiş iradeye karşı bir siyaset aparatı olarak kullanmaya heveslenenlere asla geçit vermeyiz. Türkiye'nin geleceğinde vesayetin gölgesine yer yoktur ve tek meşruiyet milletin iradesidir. Bugün suni gündemleri kaşıyarak AK Parti'yi zayıflatmaya çalışanların hedefi Türkiye'yi istikrarsızlığa ve hedefsizliğe sürüklemektir. Bizim için mesele kısır bir siyasi rekabet değil, gençlerimize bırakacağımız memleketin bekası, milletin onuru ve güçlü istikbalidir. Gerçek manada bir 'Türkiye partisi' olabilmek kucaklayıcı bir siyaset tarzıyla ve milleti tek yürek yapan bir mefkureyle mümkündür. AK Parti işte bu muazzam bütünleşmeyi başarmış yegane adrestir. 'AK Parti demek, Türkiye demektir' şiarı yarının en güçlü müjdesidir.

Bu söz milletimizin kendi kurduğu bu partiyle etle tırnak gibi bütünleştiği o büyük kader ortaklığının samimi bir ifadesidir. Bu asil millet hiçbir siyasi mühendisliğe boyun eğmeyecek, dünyada bu rüzgarı estiren liderine, kendi eseri olan partisine ve iradesinin tecellisi olan Cumhurbaşkanımıza her zaman olduğu gibi sonuna kadar sahip çıkacaktır. Yürüyüşümüz derin bir tevazuyla, duruşumuz milli iradeden yana sarsılmaz bir inançla sürecek. Menzilimiz hukukun, adaletin ve demokrasinin egemen olduğu tam bağımsız Büyük Türkiye olacaktır."

Kaynak: AA