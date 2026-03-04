AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ercan: 'Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma hattı ailedir'

Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Kırıkkale'de madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında faaliyet gösteren Huzurköy Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Ercan, bağımlılıkla mücadelede güçlü aile yapısı, erken müdahale ve sosyal politikaların önemine dikkat çekti.

Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Kırıkkale'de madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında faaliyet gösteren Huzurköy Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyarette merkezde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Ercan, gençlerin tedavi süreçlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel etkinliklerle yeniden hayata kazandırılması için yapılan faaliyetleri yerinde inceledi.

Devletin sosyal politikalar alanındaki kararlı yaklaşımıyla bağımlılıkla mücadelenin daha güçlü ve sistematik bir zeminde yürütüldüğünü belirten Ercan, AK Parti hükümetleri döneminde bağımlılıkla mücadelenin güvenlik, sağlık ve sosyal politikaların birlikte ele alındığı bütüncül bir anlayışla yürütüldüğünü ifade etti. AMATEM ve ÇEMATEM merkezlerinden rehabilitasyon merkezlerine, önleyici eğitim çalışmalarından aile temelli sosyal destek mekanizmalarına kadar geniş bir altyapı oluşturulduğunu belirten Ercan, Huzurköy'ün bu iradenin sahadaki önemli örneklerinden biri olduğunu söyledi.

"Erken risk alanlarını veri temelli biçimde analiz ediyoruz"

Ercan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 2026 yılının "Bağımsızlık Yılı" ilan edildiğini hatırlatarak, "Sağlıklı Nesiller, Bağımsız Gelecek" vizyonunun gençlerin bağımlılıklardan uzak, güçlü bireyler olarak yetiştirilmesine yönelik kararlılığı ortaya koyduğunu ifade etti. Bağımlılıklara karşı en güçlü savunma hattının aile kurumu olduğunu vurgulayan Ercan, "Aile, her bir ferdin güvenle sığınabileceği liman olduğunda gençler hayatın zorlukları karşısında daha sağlam durur. Bu nedenle bağımlılıkla mücadele politikalarının, aile kurumunun güçlendirilmesiyle birlikte eşgüdümlü olarak yürütülmesi gerekmektedir. Bizler meseleyi yalnızca tedavi başlığıyla sınırlamıyor; erken risk alanlarını veri temelli biçimde analiz ediyoruz. Özellikle gençlerimizin karşı karşıya kaldığı sosyal kırılganlık alanlarını dikkatle analiz etmek zorundayız" diye konuştu.

"Anneler risk sinyallerini en erken fark eden kişilerdir"

AK Parti Kadın Kolları olarak yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi veren Ercan, "AK Parti Kadın Kolları olarak bizler de bu anlayışı sahaya taşıyoruz. Sağlık Politikaları Başkanlığımızın koordinasyonunda 81 ilde eş zamanlı eğitim programlarımızı başlattık. Sadece bir buçuk ayda 51 bin vatandaşımıza ulaştık. Aile bilinçlendirme programlarımızla bağımlılık risklerini, erken uyarı işaretlerini ve başvuru mekanizmalarını anlattık. Sigara bırakma polikliniklerine yönlendirmeler gerçekleştirdik. Yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde sahadaki en güçlü gözlemimiz şudur; anneler risk sinyallerini en erken fark eden kişilerdir. Aile içi bağımlılığın yükünü çoğu zaman kadınlar taşır. Mahalle bazlı sosyal risk haritalaması çalışmalarımızla risk yoğunluğu bulunan bölgelerde ailelere ulaşıyor, onları ilgili kurum ve hizmetlerle buluşturuyoruz. Kadın dayanışması, bağımlılıkla mücadelede en güçlü sosyal destek ağını oluşturmaktadır" dedi.

"Umut dolu bir Türkiye hedefiyle çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz"

Ercan, doğru rehabilitasyon ortamı, aile desteği ve güçlü sosyal politikalarla gençlerin yeniden hayata tutunabildiğini görmekten memnuniyet duyduklarını ifade etti. Ercan, "Huzurköy'de bugün gençlerimizin azmi ve kararlılığına şahitlik ettik. Doğru rehabilitasyon ortamı, aile desteği ve güçlü sosyal politikalar bir araya geldiğinde her bir gencimizin yeniden ayağa kalkabileceğini görüyoruz. Bizim için en güçlü güvenlik politikası güçlü ailedir; en etkili mücadele yöntemi ise erken müdahale ve önleyici sosyal politikalardır. Gençlerimizin sağlıklı, bilinçli ve bağımsız bireyler olarak geleceğe yürümesi için sahada olmaya, üretmeye ve çözüm geliştirmeye devam edeceğiz. Bağımlılıktan arınmış, güçlü aile yapısıyla desteklenmiş, umut dolu bir Türkiye hedefiyle çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

Ercan, partisinin İl Başkanlığını da ziyaret ederek teşkilat mensuplarıyla görüştü. AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Ercan'a ziyaretler sırasında AK Parti Milletvekili Mustafa Kaplan, İl Başkanı Engin Pehlivanlı, İl Kadın Kolları Başkanı Özden Temoçin eşlik etti. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı