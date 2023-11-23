AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayseri Valiliği'ni ziyaret etti

Ak Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayseri Valiliği'ni ziyaret ederek, Vali Gökmen Çiçek ile görüştü.

Bir dizi programlara katılmak üzere Kayseri'ye gelen AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayseri Valiliği'ni ziyaret ederek, Vali Gökmen Çiçek ile görüştü. Valilik makam girişinde şeref defterini imzalayan Elitaş, "Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle genel başkanvekili olduktan sonra ilk Kayseri ziyaretini gerçekleştiriyoruz. İl başkanımız bugün dolu dolu bir program yapmış. Valimiz, büyükşehir belediye başkanımız, ilçe belediye başkanlarımız ve il yönetim kurulu üyelerimizle güzel bir tesisimizde sanayicilerimizle bir araya geldik. Onlarla dertleştik ve sohbet ettik. Ardından da emniyetimizde akülü araba teslim törenine katıldı. Onun mutluluğunu da yaşıyoruz. Allah, hayırseverlerimizi eksik etmesin. Şimdi de valimize nezaket ziyareti gerçekleştiriyoruz. Valimiz Kayseri'ye geldiği günden bu tarafa vatandaşlarımızın gönlünü fethetmiş, en küçüğünden en büyüğüne kadar gönlüne girme başarısını elde etmiş. Kendisine teşekkür ediyorum. Geldiği yerlerde de aynı şekilde anılan bir valimiz" ifadelerini kullandı.

Elitaş'a, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ve ilçe belediye başkanları eşlik etti. - KAYSERİ